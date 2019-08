L'AMF sévit contre Sunwing et Manufacturers pour des polices non conformes

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a indiqué lundi avoir imposé des amendes totalisant 200 000 $ contre le voyagiste Vacances Sunwing et la Compagnie d'assurance-vie Manufacturers pour la distribution de plus de 80 000 polices d'assurance problématiques émises sur une période de cinq ans.

Le groupe de réglementation du secteur financier du Québec a frappé le voyagiste d'une sanction administrative de 100 000 $ pour avoir vendu pendant plus de cinq ans le produit d'assurance intitulé « Plan de protection sans souci Platine » sans avoir dévoilé à ses clients sa rémunération pour sa vente, qui excédait 30 % du coût du produit.

En outre, les polices étaient remises aux clients sans être accompagnées d'une copie de son guide de distribution.

De son côté, l'assureur Manufacturers a aussi été forcé d'allonger 100 000 $ pour des manquements liés à la distribution des mêmes produits, offerts par l'entremise de Vacances Sunwing, qui fait également affaire sous l'enseigne Vacances Signature.

L'assureur avait en effet omis de préparer et de transmettre à l' AMFAutorité des marchés financiers le guide de distribution de ces produits d'assurances, et il ne l'avait pas remis non plus aux distributeurs du produit.

Manufacturers a depuis déposé un guide de distribution pour le produit, qui porte désormais le nom d'« Assurance Manuvie mondiale - Sunwing ».