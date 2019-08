Quelque 21 cyclistes qui ont complété ce périple organisée par Vélo Québec, l'organisme à but non lucratif qui mène environ 70 voyages par année. Pour certains d'entre eux, cette traversée de l'Acadie complète un voyage pancanadien amorcé l’année dernière à Vancouver.

Selon la guide Denise Fillion, en juillet 2018, 32 adeptes du vélo sont partis de la Colombie-Britannique et sont arrivés à Montréal 53 jours plus tard.

Après avoir fait 5660 km de route ensemble, la moitié des cyclistes ont décidé qu’ils voulaient s’organiser un deuxième voyage pour se rendre de Montréal jusqu’à Terre-Neuve.

La découverte du Canada, un kilomètre à la fois

C’était vraiment la découverte du Canada, un kilomètre à la fois , indique la cycliste Maryvonne Berthault. C’est une aventure de vie que j’ai vécue.

Selon la cycliste Nathalie Granger, les cyclistes, dont la moyenne d’âge était de 57,5 ans, se sont entraidés très souvent lors du périple.

Les cyclistes qui ont complété la traversée du Canada, à Port-aux-Basques Photo : Gracieuseté - Denise Fillion

Tous les jours, on avait la fierté de dire, “Un autre de fait”. Ça a toujours eu un effet d’encouragement. On se retrouvait ensemble au dîner, en haut d’une côte, on prenait des selfies , raconte Nathalie Granger.

La bière, aussi, le 5 à 7 c’est très important. Là où on attend les derniers, parce qu’eux aussi ont besoin d’un accueil. Cette année j’étais parmi les derniers et j’ai bien profité de l’accueil à la fin , explique-t-elle.

Découvrir Terre-Neuve

Pour Liette Forest, une cycliste du Nouveau-Brunswick, le voyage à travers l’Atlantique était l’occasion de découvrir une partie de l’Acadie qu’elle ne connaissait pas : Terre-Neuve.

Au début je traversais les provinces que je connaissais bien. C’était Terre-Neuve que je ne connaissais pas , explique-t-elle. Ça m’a permis de comparer Terre-Neuve au reste des provinces de l'Atlantique. C’est très différent. C’est frappant, l’immensité.

Un autre membre du groupe de cyclistes, Martin Delage, regrettait ne pas avoir savouré assez chacune des villes pendant son premier voyage en vélo entre Vancouver et Montréal.

Il s’est donc acheté une carte du Canada pour bien noter tous les endroits qu'il visitait lors de son séjour en Acadie.

Martin Delage tient la carte qu'il a marquée avec chacun des arrêts de la traversée du Canada. Photo : Gracieuseté - Martin Delage

Sur 53 jours, à moment donné, ça devient flou. Même nos portes d'hôtel, on les prend en photo, nos numéros de portes, parce qu’on arrive et on ne se souvient plus dans quelle chambre on était. Tous les soirs, on change de chambre , indique Martin Delage.