De jeunes employés pour contrer la pénurie de main-d'œuvre en restauration

Sans cette jeune main-d'œuvre, la propriétaire du restaurant situé aux abords de la route 132 n'aurait eu d'autres choix que de réduire les heures d'ouverture. Dans le passé, ses plus jeunes employés s'occupaient de laver la vaisselle. Mais cet été, plusieurs d'entre eux se retrouvent dans la cuisine.

À 13 ans, on ne fait pas juste travailler avec eux! C'est aussi de leur montrer une méthode de travail qui va les suivre toute leur vie. Isabelle Bisson, propriétaire de Mamie Saint-Roch-des-Aulnaies

Selon les lois québécoises, un employeur doit obtenir l'accord des parents avant d'embaucher un enfant de moins de 14 ans. De plus, il est interdit de faire travailler ces jeunes durant les heures de classe.

Isabelle Bisson, propriétaire du restaurant, prend le temps de discuter avec ses jeunes employés. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Et même si elle doit passer quelques heures de plus à former ces jeunes, Isabelle Bisson ne regrette pas du tout sa décision. Chaque jour ils veulent s'améliorer.

Travailler pour atteindre ses buts

Malgré la chaleur près des friteuses, Charles Lavallée-Alain ne se plaint pas de travailler. Le jeune homme de 14 ans souhaite s'acheter un scooter à la fin de l'été. Il a même réussi à convaincre certains amis de venir travailler avec lui.

Tu deviens plus autonome, tu t'en vas travailler et tu apprends à gérer ton argent ! Charles Lavallée-Alain

Son collègue Mathis Pelletier-Chabord travaille en prévision de son départ au cégep dans quelques années. Son emploi chez Mamie Saint-Roch-des-Aulnaies lui permet d'acquérir de l'expérience. « Je veux avoir des expériences sur mon curriculum vitae lorsque j'irai à Québec pour mes études. Ça m'aidera à me trouver un travail. »

De son côté, Isabelle Bisson espère que ces quelques mois dans son restaurant leur donneront la piqûre du domaine de la restauration. Et qui sait, peut-être les reverra-t-elle l'an prochain dans son équipe.