Suspension des demandes de bourses Rutherford

Le système de demande pour les bourses universitaires Alexander Rutherford en Alberta a été suspendu à cause d'une mise à jour du site Web.

Une importante mise à niveau technologique ... est bien avancée. On s'efforce de rendre le site opérationnel et on s'attend qu'il soit disponible à la fin de l'automne , peut-on lire sur le site Web.

Les étudiants peuvent recevoir une bourse allant jusqu'à 2500 $ s'ils ont maintenu une moyenne d'au moins 75 % lors d'une de leurs années d'études secondaires.

L'argent peut-être utilisé pour payer les droits de scolarité ou les frais d'hébergement.

CBC a fait une demande de commentaires de la part du ministre de l'Éducation supérieure.

Selon les informations de Sarah Rieger, CBC News