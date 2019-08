Quatre francophones recevront l'Ordre du Nouveau-Brunswick cet automne

L'Ordre du Nouveau-Brunswick est la plus haute distinction civile que peut recevoir un membre de la communauté pour sa contribution à la société néo-brunswickoise.

Ces personnes exceptionnelles sont une source d'inspiration pour tus les gens du Nouveau-Brunswick et, par leur exemple, elles encouragent d'autres à suivre la même voie, soit à passer à l'action et à faire preuve de dévouement , indique le premier ministre Higgs, lors de l'annonce des récipiendaires.

Dans cette liste, on peut retrouver dix noms de gens d'ici qui ont fait une différence dans la vie des Néo-Brunswickois, dont quatre francophones.

La chef Patricia Bernard

Patricia Bernard, chef de la Première Nation malécite du Madawaska Photo : CBC/Julia Wright

La chef de la Première Nation du Madawaska sera récompensée pour son travail visant à unifier la nation wolastoqiyik du Nouveau-Brunswick et pour sa contribution au développement économique de la région du grand Madawaska.

Patricia Bernard est avocate de profession et fière grand-maman. En tant que chef, elle joue un rôle déterminant dans l'unité de sa nation et de ses relations avec le Nouveau-Brunswick. Elle a été nommée à la tête de la communauté autochtone en 2013, après avoir passé de nombreuses années comme conseillère au sein des siens.

Elle mène depuis 23 ans un combat pour résoudre un conflit de revendication territoriale vieux de 250 ans, un dossier majeur qui aura propulsé son nom au cœur de grands débats actuels.

L'avocat Michel Doucet

L'avocat Michel Doucet. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

L'homme de Dieppe sera récompensé pour son engagement envers la profession juridique et pour sa contribution exemplaire dans le secteur des droits linguistiques au Nouveau-Brunswick.

Michel Doucet est reconnu pour son expertise et sa grande contribution à la promotion des droits linguistiques et francophones dans plusieurs grands dossiers. L'ancien professeur de droit à l'Université de Moncton a largement contribué à la recherche, en plus d'avoir créé le Centre international de la common law en français. Il a aussi participé à la création de l'Observatoire international des droits linguistiques de la Faculté de droit, dont il a été directeur jusqu'à sa retraite.

De 2002 à 2010, il a été membre du Tribunal canadien des droits de la personne, en plus d'être nommé conseiller de la reine en 2008.

L'activiste Léo Johnson

Le dévouement sans borne de Léo Johnson a été salué à plusieurs reprises. Photo : Radio-Canada / Pascal Gervais

L'homme de Moncton sera récompensé pour les nombreuses années de bénévolats qu'il a accomplies dans la région du Grand Moncton, au cours de sa vie. Des dizaines d'années de travail acharné de cet homme seront reconnues, après qu'il eut consacré sa vie à la défense des plus démunis de sa communauté.

Léo Johnson aura découvert sa vraie mission en 1979, alors qu'il commençait du bénévolat à la Maison Nazareth de Moncton, un refuge temporaire pour sans-abri. Il a été le premier bénévole à rejoindre l'organisme et a ouvert la porte à de nombreux bons samaritains qui voulaient, comme lui, changer le monde un petit geste à la fois.

M. Johnson a aussi supervisé la création de l'organisme South-East Enviro-Plus, qui a pour mission de réduire la pauvreté et de donner une deuxième vie au mobilier usé. Un magasin, l'Atelier Seconde Chance, a ensuite vu le jour, commerce où sont entreposés les articles mobiliers retapés et vendus à petits prix.

Le leader Héliodore Côté

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Héliodore Côté, de Grand-Sault, s'est engagé depuis longtemps comme bénévole dans sa communauté du Madawaska. Photo : Facebook (capture d'écran)

Originaire de Grand-Sault, Héliodore Côté a aussi consacré une bonne partie de vie à la défense des siens. Il sera récompensé pour son engagement de longue date et pour le leadership dont il a fait preuve par ses actions bénévoles accumulées dans la région du Madawaska.

L'homme d'affaires a commencé ses prouesses à l'âge de 19 ans, en ouvrant les portes de son premier commerce, dont il aura été gérant tout au long de sa vie. En plus d'être un commerçant connu de la région, il a profité de son énergie débordante pour s'impliquer à la chambre de commerce, au conseil scolaire, au conseil paroissial et à la Commission de développement économique de la région de Grand-Sault.

Il a aussi été de passage en politique locale et provinciale et a été député à l'Assemblée législative de 1978 à 1982.

À ces quatre francophones s'ajoutent Lois Scott (de Shediac), Robyn Tingley (de Rothesay), Abraham Beverkey Walker (de Saint-Jean), James Wilson (de Quispamsis), Claire Wilt (de Bathurst) et John Wood (d'Oromocto).

L'Ordre du Nouveau-Brunswick fête cette année ses 19 ans. Depuis sa création, les actions de 160 personnes ont été commémorées.

Les récipiendaires recevront leur prix en octobre prochain, lors de la cérémonie d'investiture qui aura lieu à la Résidence du gouverneur.