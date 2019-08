Un rendement annualisé de 8,3 % sur cinq ans pour la Caisse de dépôt

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a dévoilé ce matin ses résultats financiers pour le premier semestre de 2019; le bas de laine des Québécois affiche un rendement annualisé de 8,3 % sur cinq ans et de 6,1 % sur six mois.

La CDPQ a généré plus de 18 milliards de dollars en placement nets en six mois, portant son actif net à 326,7 milliards de dollars en date du 30 juin 2019.

Il s’agit d’un gain de 17,2 milliards de dollars par rapport aux 309,5 milliards de dollars enregistrés au 31 décembre 2018, une hausse attribuable à des « résultats de placement nets de 18,4 milliards de dollars et des retraits nets des déposants de 1,2 milliards de dollars ».

À noter que le rendement annualisé de 8,3 % sur cinq ans de l’institution québécoise est supérieur à celui de son portefeuille de référence qui se situe à 7,2 %, ce qui représente une valeur ajoutée de 12,6 milliards de dollars.

Le président et chef de la direction de la Caisse, Michael Sabia, a indiqué que « nous vivons une époque de montagnes russes » au niveau des marchés.

Il a expliqué que les marchés ont été peu performants dans la deuxième portion de 2018 en raison d’un resserrement attendu des politiques monétaires par la Réserve fédérale américaine (Fed).

Cependant, souligne-t-il, la Fed a plutôt adopté des politiques plus accommodantes au mois de décembre 2018, entraînant les marchés vers le haut en janvier 2019.

Cela reflète la codépendance grandissante entre la banque centrale américaine et les marchés: une relation où chacun s’appuie de plus en plus sur l’autre et où l’on perd parfois de vue les conditions économiques réelles et les changements structurels profonds en cours dans l’économie mondiale , a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Stratégie de résilience

Michael Sabia affirme que la Caisse va poursuivre avec sa stratégie de résilience et en étant sélective dans ses investissements.

Cette résilience nous a bien servi l’an dernier alors que les marchés s’effondraient et elle continue de produire des résultats alignés sur les besoins de nos déposants au premier semestre 2019. Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse

La Caisse déclare que le virage entrepris il y a quelques années est profitable pour la société.

Les orientations stratégiques mises en oeuvre par la Caisse ces dernières années contribuent toutes à la performance sur cinq ans. L’exposition accrue aux marchés mondiaux est profitable, tout comme l’augmentation des investissements dans les actifs réels et le secteur du crédit , écrit-elle.

Au chapitre des réalisations notables, la CDPQ a acquis une participation de 30 % dans la société Vertical Bridge, qui est le plus important propriétaire privé d’infrastructures de télécommunications aux États-Unis. De plus, elle a fait l’achat d’une participation de 45 % dans deux ports au Chili.

Le bras immobilier de la Caisse, Ivanhoé Cambridge, a fait l’acquisition de la société IDI Logistics, un important gestionnaire d’immobilier logistique aux États-Unis, pour un investissement total de 4,6 milliards de dollars.

Au Québec, la CDPQ a procédé à des investissements frôlant les 300 millions de dollars dans des entreprises de la « nouvelle économie » comme AlayaCare, iNovia Capital, AddÉnergie, Metro Logistique et TrackTik.