Mort de l'ancien maire de Rivière des Français Claude Mayer

La nouvelle a été confirmée par des amis proches de la famille.

Claude Mayer a été le premier maire de la municipalité de Rivière des Français lors des fusions municipales en Ontario en 2000.

Auparavant, il était préfet du canton de Cosby, Maston et Martland.

La mairesse de Rivière des Français, Gisèle Pageau, a tenu à rendre hommage à celui qui aura été l'un de ses prédécesseurs.

La municipalité de Rivière des Français est très triste d'apprendre le décès de M. Mayer. C'était une personne très active dans notre communauté et c'est avec grand regret qu'on perd une personne comme lui , a-t-elle affirmé.

Richard Bisaillon, membre du Club Richelieu de Rivière des Français et qui a travaillé avec M. Mayer lorsqu'il était maire, l'a qualifié de personne humble et qui voulait donner plus que ce qu'il recevait .

C'est un homme qui a fait beaucoup, beaucoup de choses pour la communauté continuellement. C'était une très très bonne personne. On ne pouvait pas demander mieux. Richard Bisaillon, membre du Club Richelieu de Rivière des Français

Il a également pris part à la création, en 1977, du Tournoi familial annuel de hockey de Noëlville qui existe toujours et du Camp Soleil de Noëlville en 1994 qui a célébré son 25e anniversaire en 2018.

Il a été conseiller scolaire de 2000 à 2006 au Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario (CSPGNO).