La rouille force le démantèlement de l’oeuvre d’art au carrefour giratoire de Chicoutimi

Des problèmes de rouille obligent l'artiste Étienne Boulanger à retirer la sculpture pour retourner en atelier.

Dans un communiqué de presse, la Ville de Saguenay soutient que la peinture ne résiste pas aux intempéries.

Malgré les recommandations reçues, force est d’admettre que le produit ne résiste pas et qu’il faut le modifier. Or cette fois-ci, des démarches ont été entreprises auprès du Centre de conservation du Québec afin d’obtenir des pistes de solution durables , peut-on lire.

Ainsi, les pièces d’acier blanc qui formaient un assemblage représentant des montagnes enlacées en référence aux monts Valin ont toutes été retirées du socle principal, lundi matin.

L'oeuvre de l'artiste Étienne Boulanger doit retourner en atelier en raison d'un problème de peinture. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

On va refaire la peinture à la shop. Malheureusement on ne peut pas la refaire ici sur le site, ça prend des conditions de poussière et de sécurité un peu plus qu'un rond-point avec des autos qui passent pour faire la peinture en spray dessus , a expliqué l'artiste Étienne Boulanger.

Il soutient qu'il comprend le problème, ce qui permettra à son équipe de rectifier le tir. C'est sûr que le rond-point c'est une place qui est assez agressive sur la peinture, notamment à cause du sel de déglaçage qui est plus agressif qu'on pensait , a-t-il ajouté.

Il assure que ces réparations sont garanties et se feront sans frais pour la Ville ou les contribuables.

L’oeuvre, intitulée Polaris, devrait reprendre forme entre le 12 et le 14 août. Nous travaillons en collaboration constante avec M. Boulanger et nous avons bon espoir de régler la situation une fois pour toutes , assure le président de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine, Jonathan Tremblay.

L’oeuvre Polaris a été installée à la fin de l’été 2018 grâce à des fonds octroyés pour marquer le 150e anniversaire du Canada.

Avec la collaboration de Julie Larouche