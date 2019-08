Un projet de fouilles archéologiques près de Lac-Simon

On a eu une subvention avec le Fonds d'aide au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et de la Conférence des préfets. Ça va nous permettre de faire un partenariat avec la communauté de Lac-Simon pour pouvoir aller explorer ce coin-là de l'Abitibi , a affirmé David Laroche, directeur de la Corporation Archéo-08 en entrevue à Des matins en or.

Un financement difficile

Les dernières années ont été difficiles pour l'équipe d'Archéo-08, qui peine à trouver du financement pour concrétiser ses projets.

On a, dans le passé, eu la chance de faire partie des projets récurrents du ministère de la Culture. Par contre, avec la refonte des programmes qu'il y a eu il y a quatre ans avec le changement de gouvernement, le financement culturel est disparu, comme dans d'autres domaines en culture , explique M. Laroche.