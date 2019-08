Industrie du cannabis : les petits entrepreneurs découragés

Il n'est pas facile de se lancer en affaires dans le marché du cannabis, croit l’entrepreneure Josée Duranleau.

Depuis trois ans, elle produit des crèmes et des huiles à base de chanvre.

Elle souhaite bientôt pouvoir y ajouter de la marijuana, après la légalisation des produits topiques du cannabis au mois d’octobre.

Pour y parvenir, Josée Duranleau devra d’abord solliciter une licence de microtransformation, un processus « complexe et coûteux » depuis que Santé Canada a changé ses procédures au printemps.

Dans l’optique de réduire le nombre de demandes, tous les demandeurs doivent d’abord avoir leurs installations entièrement aménagées avant de pouvoir demander une licence.

Il en coûterait entre 500 000 et 1 million de dollars, estime Josée Duranleau, en plus des frais de consultation moyennant 50 000 dollars.

C’est très frustrant, car on sent que ce sont les grosses compagnies qui vont avoir le monopole du marché. Pour des gens comme nous, on dirait qu’on a toujours des bâtons dans les roues et c’est très souvent une question d’argent!

Josée Duranleau, fondatrice de Foliée, une gamme de produits de bien-être et soins corporels naturels à base de plantes