Des maisons démolies au centre-ville de Sainte-Marie

En une heure, on défait une vie. Depuis 2006 que je suis ici. On défait une vie, mais ça va être pas mal mieux ailleurs , se résigne Jean-Bernard Gilbert qui a assisté à la démolition de sa maison de l’avenue St-Patrice, au centre-ville de Saint-Marie.

Dès 6 h, la pelle mécanique était à l’oeuvre. Comme plusieurs autres bâtiments du quartier, sa maison a été durement touchée par la dernière crue de la rivière, en avril. L'eau a rempli le sous-sol et inondé le rez-de-chaussée.

Quelques heures plus tard, deux autres maisons du secteur, sur l’avenue Chassé et la rue Notre-Dame, sont tombées à leur tour.

Jusqu'ici, la Municipalité s'est engagée à acquérir 53 propriétés sinistrées. Les maisons seront démolies, puis elle deviendra propriétaire des terrains laissés vacants. La Ville prévoit d'autres acquisitions dans les prochaines semaines.

Le gouvernement a interdit la reconstruction des résidences qui ont perdu plus de la moitié de leur valeur à la suite des inondations printanières.

Il a mis en place une zone d’intervention spéciale qui englobe les zones à risque d’inondation de grand courant (0-20 ans) de l’ensemble du Québec ainsi que les territoires ayant été inondés en 2017 et 2019.

Un village fantôme

Un citoyen de l’avenue Chassé, Normand Nadeau, a assisté tristement à la démolition de la résidence de son voisin. Sa propre demeure, où il a d’ailleurs grandi, doit pour sa part être démolie d’ici un an.

C’est dur à accepter de partir de notre chez nous quand on a toujours habité à la même place. La rue n’existera plus. Il ne va rester qu’une maison , déplore-t-il.

Il s'inquiète pour le sort de la vitalité de la petite municipalité.

Ça va être un village fantôme. Le centre-ville, c'était l'histoire de Sainte-Marie. Il n'y en aura plus d'histoire de Sainte-Marie. Normand Nadeau

« C'est l'apocalypse, on a un patrimoine à Sainte-Marie, on est fier de notre patrimoine puis on ne sait pas ce qui va advenir », ajoute une autre sinistrée, Kathleen Lessard, qui a dû quitter son logement à la suite des inondations.

Ailleurs en Beauce

Du côté de Beauceville, les inondations du printemps 2019 entraîneront la démolition d'une dizaine de résidences dans les prochaines semaines.

Plusieurs des 54 commerces touchés sont toutefois en attente d'une réponse de la Sécurité publique à savoir s'ils seront rénovés ou démolis.

À Vallée-Jonction, une seule résidence sera détruite.