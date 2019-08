Des artistes demandent un meilleur contrôle des armes à feu aux États-Unis

Après deux tueries survenues en moins de 24 heures à El Paso et à Dayton, de nombreuses personnalités ont réagi sur les médias sociaux pour dénoncer le manque de réglementation sur les armes à feu aux États-Unis.

Quand les politiciens américains donneront-ils à la population de ce pays les lois sensées que tout le monde exige pour le contrôle des armes à feu? a écrit Reese Witherspoon dimanche. J'appelle mon député. Encore.

Neuf personnes ont été tuées à Dayton, en Ohio, dans la nuit de samedi à dimanche, quand un homme a ouvert le feu dans une rue passante de la ville. Quelques heures plus tôt, un homme avait tiré sur des personnes présentes dans un magasin Walmart à El Paso, au Texas. Il en a tué 20 et blessé une douzaine d'autres.

Imaginez un monde où il est plus facile d’obtenir un AK-47 qu’un visa, a déclaré Rihanna sur Instagram. Imaginez un monde où ils construisent un mur pour garder les terroristes aux États-Unis. Mes prières et mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches de toutes les victimes au Texas, en Californie et en Ohio.

Qu’est-ce que ça va prendre? a demandé le comédien de Seinfeld Jason Alexander sur Twitter dimanche. Honnêtement, qu’est-ce que ça prendra?

J'ai une question , a demandé Lauren Graham, de la série Gilmore Girls. Bien que ce ne soit pas pour moi, je comprends que des gens possèdent légalement une arme pour chasser ou pour protéger leur maison. Mais pourquoi permettons-nous aux citoyennes, et aux citoyens, d'acheter des armes d'assaut? À quoi pensons-nous qu’elles serviront, sinon à [provoquer] des tragédies, évidemment?

Quand je suis allée me ​​coucher la nuit dernière, des centaines de bénévoles de @MomsDemand défilaient à Washington après la tragédie d’El Paso, a écrit l'actrice Julianne Moore. Quand je me suis réveillée, il y avait eu une autre fusillade tragique à #Dayton. Mon indignation est épuisée, remplacée par la volonté de mettre fin à la violence par les armes à feu .

La comédienne Lili Reinhart, de Riverdale, a souligné avoir mal au cœur après la tragédie d’El Paso. Je ne peux pas croire que cela se passe dans mon pays et que personne ne fait rien. Qui doit mourir pour que les lois changent?

L’actrice Jamie Lee Curtis a simplement répété ces mots sur Twitter : Bannir les armes d'assaut .

Amérique, nous sommes en guerre contre nous-mêmes. Une autre tuerie, celle-ci à Dayton, Ohio. Appelons-la pour ce que c’est vraiment : du terrorisme intérieur , a écrit Bette Midler.

Souvenez-vous de votre colère aujourd'hui. Emballez-la, rangez-la et sortez-la lors de chaque élection. Les personnes qui refusent de légiférer sur les armes à feu ne se matérialisent pas du jour au lendemain. Nous votons pour elles, activement ou par inaction. Nous pouvons ne plus voter pour elles , a déclaré de son côté Seth MacFarlane.

D’autres artistes, notamment Julia Louis-Dreyfus, Kevin Bacon, Albert Brooks et Kristen Schaal, ont également dénoncé le manque de contrôle des armes à feu.