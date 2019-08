De drôles d'incidents rapportés dans les parcs provinciaux du Nouveau-Brunswick l'été

Avec ce beau soleil d'été qui réchauffe les dernières semaines arrivent de nombreux vacanciers des quatre coins du pays dans les parcs provinciaux du Nouveau-Brunswick.

Cette activité humaine fait grouiller la province durant la saison estivale et avec ce lot de vacanciers, vient de plus longues journées pour les patrouilleurs des parcs, qui reçoivent parfois des appels curieux.

Grâce à la loi de l'accès à l'information, CBC a obtenu le rapport de 2018 qui illustre tous les incidents qui ont été rapportés aux services de sécurité des parcs de la province lors de cette année.

Ce que le rapport démontre surtout, c'est qu'être patrouilleur d'un parc provincial pendant la saison estivale, ce n'est pas de tout repos...

Vous avez perdu votre chat?

Ces patrouilleurs en ont entendu de toutes les sortes : des vacanciers qui ont perdu leur chat sur une plage occupée, des campeurs qui allument des feux lorsqu'un avis de risque d'incendie est émis, des jeunes qui se cachent pour faire exploser des feux d'artifice au milieu de la nuit, des voleurs qui se sont accaparé de l'alcool d'un voisin de camping...

Il arrive que des vacanciers perdent leur chat dans un parc provincial durant leur séjour. Photo : Associated Press / Frank Eltman

Les employés des parcs provinciaux ne s'ennuient pas et encore moins lors d'une grande fin de semaine d'été.

En tant que responsable du parc provincial de la République à Saint-Jacques, au nord d'Edmundston, Eric Morneault connaît tous les défis qui se présentent à l'intérieur d'un parc très fréquenté.

J'ai même déjà reçu des plaintes sur le nombre de maringouins qu'il y avait dans le parc, parce que les gens avaient peur de contracter le virus du Nil Eric Morneault, responsable du parc de la République

Durant la fin de semaine de la Fête du Nouveau-Brunswick, les sites de camping du parc sont déjà au maximum de leur capacité depuis quelques semaines. La majorité des visiteurs au parc de la République sont des Québécois ou des Américains.

Bien préparer ses employés

M. Morneault connaît bien les défis du domaine, c'est pourquoi tous ses employés suivent une formation annuelle sur la gestion des visiteurs difficiles et sur les façons de faire pour s'assurer que tous les vacanciers aient une expérience positive de leur séjour.

Le Parc de la République, situé à Saint-Jacques, Edmundston, au Nouveau-Brunswick, Photo : Facebook / @parcdelarepubliquepark

Il avoue que malgré ces formations, il est impossible de tout prévoir. Ce qui rend un vacancier heureux peut en décevoir un autre et selon Eric Morneault, il n'y a pas de formule gagnante à 100%.

Personne n'a le même tempérament Eric Morneault, responsable du parc provincial de la République

Depuis ses cinq dernières années comme responsable du parc, M. Morneault ne peut plus compter le nombre d'appels qu'il a reçus, au beau milieu de la nuit, concernant un incident urgent dans le parc qui demandait son attention.

Une fête sur la rivière Madawaska

Il se souvient d'un appel qui l'aura grandement marqué des années. Ce coup de téléphone a retenti à 23h30, une soirée chaude de l'été dernier, alors qu'il se préparait à aller se coucher.

Des vacanciers faisaient la fête sur la rivière Madawaska, à tel point que la musique se faisait entendre des résidents qui tentaient de trouver le sommeil.

En plus de la musique qui dérangeait, la fête se déroulait sur un terrain privé.

Quelqu'un avait un méga, méga party , se souvient-il.

La vallée du fleuve Saint-Jean, à Edmundston au Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Les organisateurs de cette fête n'ont pas voulu coopérer, ce qui a rendu bien des campeurs et des résidents de Saint-Jacques frustrés. Le responsable du parc a dû faire appel aux policiers, qui n'ont réussi qu'à dissoudre la foule vers deux heures du matin.

Nous avons eu de nombreux appels pour cette fête en particulier. Nous avons dû rassurer les gens que ça ne s'était pas passé au parc, que c'était l'autre côté de la rivière , dit-il.

Le parc a dû rembourser plusieurs vacanciers qui n'étaient pas du tout contents de leur expérience, qui pourtant était hors de contrôle des responsables du parc de la République.

Les fêtes, un problème courant

Les agents de sécurité ont souvent besoin de mettre fin à des fêtes qui prennent place sur l'enceinte du parc.

Les fêtes dans les parcs provinciaux sont un problème pour les patrouilleurs, qui doivent intervenir à plusieurs reprises au cours de l'été. Photo : iStock / DisobeyArt

Lors d'une soirée chaude du mois d'août dernier, les employés du parc provincial de Mactaquac, près de Fredericton, ont dû intervenir lors d'une des plus grosses soirées depuis des années.

Ils se souviennent d'avoir reçu un appel concernant une fête qui n'avait pas cessé après le couvre-feu. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils ont trouvé de jeunes adultes, très bruyants, qui jouaient de la musique et buvaient de l'alcool.

Les gardes de sécurité ont demandé au groupe de cesser leurs activités, car ils dérangeaient les autres vacanciers.

Une vingtaine de minutes plus tard, les responsables du parc reçoivent un autre appel, qui indique cette fois que les jeunes crient et font la fête plus que jamais.

Je leur ai crié '' Allô, tout le monde '', pour avoir leur attention , peut-on lire dans le rapport. Je leur ai bien dit que ça faisait deux plaintes qu'on recevait et que le bruit ne devait plus dépasser le son d'un murmure.

Les jeunes ont demandé s'il y avait un autre endroit dans le parc où ils pouvaient faire du bruit à leur guise, car ils avaient des amis de partout dans les Maritimes qui s'étaient déplacés pour la soirée.

On leur a répondu que non et on leur a demandé de cesser le bruit, car on allait devoir les sortir du parc si une troisième plainte se concrétisait.

On leur a aussi dit que les policiers seraient appelés si on devait les entendre encore.

La fête s'est terminée.