Ottawa accorde plus de 220 000 $ à la maison d'hébergement Blanche-Morin

Le gouvernement fédéral accorde une aide financière de 220 530 $ à la maison d'aide et d'hébergement Blanche-Morin. L'organisme vient en aide aux femmes victimes de violence conjugale dans la région de Chandler, en Gaspésie.

La députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, en a fait l'annonce lundi matin à Chandler, au nom de la ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, Maryam Monsef.

L'enveloppe provient du Fonds de renforcement des capacités.

Cette aide financière doit servir à l'élaboration des orientations stratégiques et des plans d'action et de relève nécessaires à l'amélioration des services en fonction de la clientèle gaspésienne que la maison d'hébergement dessert. Ces plans doivent ¸être dressés au cours des quatre prochaines années.

De gauche à droite: Mégann Galarneau, intervenante-ressource étudiante, Bianca Rail, intervenante-ressource, et Hélène Vandette, directrice de la maison d'aide et d'hébergement Blanche-Morin Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

La directrice de la maison d'aide et d'hébergement Blanche-Morin, Hélène Vandette, se réjouit de l'annonce de ce soutien financier.

« On sera supervisés par une firme spécialisée qui va nous aider à évaluer, justement, nos besoins comme ressource, les besoins de l'équipe de travail, un plan de relève », explique Mme Vandette.

La maison d'aide et d'hébergement Blanche-Morin dispose des infrastructures pour accueillir sept femmes et leurs enfants. Elle doit composer avec une forte demande.

Notre taux d'occupation s'est maintenu à 215-230 %, ce qui veut dire environ 11 à 14 femmes et enfants qui séjournaient à la ressource depuis le début avril. Hélène Vandette, directrice de la maison d'aide et d'hébergement Blanche-Morin

L'organisme peut compter sur une équipe de neuf employés permanents en plus de cinq à six remplaçants.

La maison est ouverte depuis 35 ans.

Avec les informations de Martin Toulgoat