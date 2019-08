Début d'un important chantier au centre-ville de Sherbrooke

Dans un premier temps, des travaux de forage directionnel seront faits au bout de la rue Meadow. Les stationnements de la Grenouillère, Webster et de la Maison du cinéma seront touchés, à un moment où à un autre, par ce chantier.

Ainsi, la Grenouillère sera accessible uniquement par la rue Frontenac. Il sera possible d'accéder au stationnement Webster par les rues Meadow, Webster et Albert. Quant à celui de la Maison du cinéma, il faudra emprunter un accès temporaire qui sera aménagé près des bretelles de la rue Frontenac.

Ces travaux devraient durer cinq semaines et s'inscrivent dans un important chantier qui commence la semaine prochaine sur la rue des Grandes-Fourches. Ces travaux sont nécessaires « pour donner accès à la construction du futur pont des Grandes-Fourches ».

Autre chantier

La rue Lévesque sera reconstruite au cours des prochaines semaines. Ces travaux auront un impact sur la circulation sur la rue Saint-François Nord qui sera complètement fermée à compter de mercredi. Les automobilistes devront effectuer un détour par l’autoroute 610, la 12e Avenue Nord et la rue King Est. Il est aussi possible d'emprunter les chemins du Sanctuaire et des Pèlerins puis par les rues Desaulniers, Saint-Michel et Terrill.

Le détour sera en place jusqu'au début de la semaine prochaine.

Le Service de police de Sherbrooke a profité de l'occasion pour annoncer qu'elle sera présente aux abords de ces chantiers.

Des ralentissements sur la rue King Ouest

Des travaux effectués par une entreprise privée auront lieu sur la rue King Ouest de mercredi à vendredi entre les rues Marchant et Argyll. Pendant la durée de ces travaux, une seule voie sera accessible dans chaque direction.