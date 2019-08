Après El Paso, 8chan perd son hébergeur, et son fondateur réclame sa fermeture

Dans un billet de blogue, le PDG de Cloudflare, Matthew Prince, a qualifié dimanche le forum – prisé des extrémistes de tous genres (extrême droite, masculinistes, conspirationnistes...) – de bas-fond rempli de haine , car le site ne modère pas les contenus.

8chan fait partie des plus de 19 millions d'entreprises Internet qui utilisent les services de Cloudflare. Nous venons de notifier la fin de nos services à 8chan à compter de minuit aujourd'hui , a écrit M. Prince.

La raison en est simple : ils ont prouvé qu'ils ne respectaient aucune loi, et cette anarchie a provoqué de nombreuses morts tragiques. Même si 8chan peut ne pas avoir violé la loi en refusant de modérer sa communauté pleine de haine, il a créé un environnement qui se réjouit de violer l'esprit de la loi.

Lundi matin, 8chan n'était pas accessible en ligne. Son administrateur a tweeté qu'il migrait le forum vers un nouveau service après la décision de Cloudflare, ce qui signifie que 8chan n'est plus protégé sur le plan de sa sécurité informatique.

Une limite franchie

Selon M. Prince, Cloudfare n'a pas pris sa décision à la légère.

Nous tolérons, avec répugnance, du contenu que nous trouvons répréhensible, mais nous n'acceptons pas des plateformes qui ont démontré qu'elles inspirent directement des événements tragiques et se mettent hors la loi , a-t-il écrit. 8chan a franchi cette ligne.

Peu avant la fusillade meurtrière d'El Paso survenue samedi, le tireur, un homme blanc identifié par les médias comme Patrick Crusius, aurait posté sur 8chan un manifeste raciste à l'égard des Hispaniques et faisant l'éloge du massacre, en mars, de 51 personnes dans deux mosquées situées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

L'auteur du massacre de Christchurch avait fait part de ses intentions sur la section politique du forum 8chan. Il avait ensuite diffusé son attaque en direct sur Facebook Live durant 17 minutes avant que la retransmission soit désactivée.

Fermez le site

Dimanche, le fondateur de 8chan, Frederick Brennan – qui a rompu tous ses liens avec le site –, a estimé que ce dernier devrait être fermé.

Dès que j'entends parler d'une tuerie de masse, je me dis : "Bon, nous devons chercher s'il y a un lien avec 8chan" , a déclaré M. Brennan au New York Times.

Fermez le site , a-t-il poursuivi.

[8chan] n'apporte rien de bien au monde. Il est totalement négatif pour tout le monde, sauf pour ses utilisateurs. Et vous savez quoi? Il est négatif pour eux aussi. Ils ne s'en rendent simplement pas compte. Frederick Brennan

Le site est actuellement géré depuis les Philippines par un ancien combattant de l'armée américaine, Jim Watkins.

Une mesure nécessaire, mais peu efficace

Cesser de fournir des services à 8chan ne permettra pas pour autant de rendre l'Internet plus sûr ou de réduire la haine en ligne, a toutefois estimé M. Prince.

Il y a deux ans, après la mort d'une femme tuée par un néonazi lors de violentes manifestations de l'extrême droite survenues à Charlottesville, en Virginie, en août 2017, Cloudflare avait cessé de fournir ses services à un site néonazi, The Daily Stormer.

Aujourd'hui, le Daily Stormer est toujours disponible et toujours répugnant. Ils se vantent d'avoir plus de lecteurs que jamais. Ils ne sont plus le problème de Cloudflare, mais ils restent le problème de l'Internet , a écrit M. Prince.

Malheureusement, la décision que nous prenons aujourd'hui ne résoudra pas le problème de la haine en ligne. Il est quasi certain qu'elle ne parviendra même pas à chasser 8chan d'Internet. Matthew Prince, PDG de Cloudflare