La rénovation du Théâtre du Bic réclamée d'urgence par sa troupe

Ce sera malheureusement, possiblement, j’ose le dire, peut-être la fin du Théâtre du Bic si le gouvernement provincial ne se commet pas à ce stade-ci dans le dossier , lance Nathalie Babin présidente du conseil d’administration du Théâtre du Bic.

Le bâtiment est en fait une ancienne grange déménagée et transformée en théâtre en 1989.

Depuis plus de cinq ans, en partenariat avec la Ville de Rimouski, propriétaire du bâtiment, un projet à cet effet a été soumis au ministère de la Culture et des Communications, de qui le Théâtre du Bic est toujours en attente d’une réponse favorable , explique le TGB.

Comme l’explique Mme Babin, un accord de principe a été conclu en 2018 avec le gouvernement provincial indiquant qu’il était prêt à aller de l’avant avec un projet d'un peu moins de trois millions de dollars.

Des études géotechniques ont plus tard démontré que les rénovations nécessaires allaient être plus coûteuses que prévu.

Selon Mme Babin, la province avait besoin de refaire certaines vérifications avant de confirmer sa participation.

L’organisme presse donc la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, de donner suite au projet de rénovation et d’agrandissement du Théâtre du Bic dans les plus brefs délais.

Puisque le financement des travaux vient aussi en partie du gouvernement fédéral, l’élection imminente rend la situation encore plus pressante, explique la présidente du TGB.

Le programme existe présentement pour les infrastructures, mais au déclenchement des élections fédérales, si le programme n’est pas reconduit, on repart à la case zéro. Et malheureusement le bâtiment du Théâtre du Bic n’a pas le temps d’attendre de faire une autre demande et d’attendre un autre deux ou trois ans , explique-t-elle.

Selon le TGB, le mobilier, l’équipement, les locaux, l’isolation, la climatisation et la structure du bâtiment requièrent des travaux importants. Il faudrait aussi améliorer son accessibilité aux personnes à mobilité réduite.