Iron Maiden maintient la pédale au plancher

S’il s’en trouve pour croire que la formation heavy metal Iron Maiden appartient au passé, les six Britanniques parlent résolument au futur, évoquant déjà d’autres tournées et des surprises, notamment de jouer certaines pièces encore jamais présentées en concert. Tant que la santé et le plaisir seront au rendez-vous.

Le sextuor est dans la Belle Province ces jours-ci pour la présentation de deux spectacles, le premier ce soir à Montréal et le second à Québec mercredi. Le tout dans le cadre de la portion nord-américaine de la tournée mondiale Legacy of the Beast.

Montréal et Québec figurent aux tournées internationales du groupe depuis respectivement 1981 et 1982, à quelques exceptions près pour Québec, qui accueillera tout de même Iron Maiden pour une 19e fois.

Ç'a toujours été fantastique pour nous de se rendre dans la partie francophone de l’Amérique du Nord , confiait le guitariste Dave Murray lors d’un entretien téléphonique avec Radio-Canada, samedi soir, tout juste avant de monter sur scène à Hartford.

Il y a une réponse assez unique du public [au Québec]. Il y a une ambiance très européenne qui y est associée. Dave Murray, guitariste, Iron Maiden

Cette relation d’amour entre le public québécois et Iron Maiden n’est probablement pas étrangère au fait que le chanteur Bruce Dickinson s’adresse aux spectateurs en français pour toute la durée des concerts. Un effort que la foule ne manque pas de saluer à chaque visite.

Quand on vient à Montréal et Québec, je vous garantis qu’il ne parlera pas anglais de la soirée! (rires) Vous savez, ça crée une connexion entre la foule et lui, puis nous. Ça permet de tout connecter ensemble. Il a cette longue et plaisante conversation avec le public et on [le reste du groupe] embarque à notre tour quand il annonce le titre de la prochaine chanson , explique Murray.

Dave Murray et Bruce Dickinson lors d'une précédente tournée Photo : The Associated Press / PATRICK DOYLE

Fougue de jeunesse

Même si tous les membres ont aujourd’hui atteint la soixantaine, le groupe issu de la New wave of british heavy metal maintient la pédale au plancher.

Mise à part une pause plus longue que prévu avant de lancer la tournée de l'album The Book of Souls en 2016, permettant à Dickinson de combattre un cancer de la langue, Iron Maiden enchaîne les tournées internationales à un rythme effréné, avec une dizaine au compteur depuis 2000.

Murray, 62 ans, admet que le poids des années se fait sentir. Le groupe monte d’ailleurs rarement sur scène deux soirs consécutifs pour cette tournée. C’est important de se donner un peu plus de repos , dit-il.

Mais pas question d’arrêter pour le moment. Nous avons énormément de plaisir sur scène. [...] Je crois que nous allons simplement continuer tant que nous le pourrons et qu’on en aura envie.

Pour les rares moments où l’énergie y est moins, Murray se rabat sur le public devant lui pour faire le plein. Les fans nous soulèvent. [...] Il y a aussi tous ces jeunes. Nous en sommes peut-être à notre quatrième génération de fans. Leur réaction nous donne un boost, c’est certain!

Les guitaristes d'Iron Maiden Dave Murray et Janick Gers, lors d'un concert de la tournée Legacy of the Beast. Photo : Courtoisie/Iron Maiden / John McMurtrie

Des surprises à venir?

Iron Maiden, fondé en 1976 par le bassiste Steve Harris, a la chance d’avoir une formation stable depuis les retours de Bruce Dickinson et d’Adrian Smith en 1999, qui avaient fait faux bond au cours de la décennie 90.

La bête vogue depuis sur une notoriété renouvelée, profitant de l’alignement (à l’exception de Janick Gers, arrivé en 1990) qui a fait sa renommée dès la tournée The Number of the Beast en 1982. Je crois que nous jouons mieux que jamais , soutient même Murray à propos de ses comparses.

Il est plutôt bien placé pour en juger, lui qui n’a jamais quitté Iron Maiden depuis son entrée officielle en 1978.

Pour la présente tournée, le groupe a dépoussiéré quelques chansons qui n’avaient pas été jouées depuis fort longtemps, comme The Clansman, Flight Of Icarus ou Sign Of The Cross. [Réapprendre de plus vieilles chansons], ça nous maintient sur le qui-vive , fait remarquer le guitariste.

Le groupe songe à replonger dans cette glorieuse décennie 80 lors de futures tournées , a aussi révélé Murray au cours de la discussion. Il y a des chansons des années 80 que nous n’avons jamais jouées en concert. Nous allons probablement en prendre quelques-unes et les amener sur scène , poursuit-il, sans trop en dévoiler. Il y a tellement d’informations de nos jours qui circulent sur Internet, c’est bien de garder un peu de mystère! (rires)

Le batteur Nicko McBrain a déjà exprimé son désir de jouer Alexander The Great, parue sur l’opus Somewhere In Time en 1986.

Avec la tournée Legacy of the Beast, Iron Maiden propose sa plus imposante production scénique , qui comprend une réplique grandeur nature d’un avion Spitfire, de la pyrotechnie à profusion, un Icare géant et bien sûr une nouvelle mouture de la mascotte Eddie.

Les amateurs de Québec auront pour leur part deux bonnes raisons de fêter mercredi soir. En plus de célébrer leur groupe fétiche une nouvelle fois, ils pourront souhaiter bonne fête à Bruce Dickinson, qui aura 61 ans le 7 août.