Une famille qui va au bout de ses rêves

Marco et Sofia Zizi ont tout laissé derrière pour vivre leur rêve. Avec leurs deux enfants, Sarah 15 ans et Nathan 12 ans, ils voyagent autour du monde à bord d'un camion de pompier jaune modifié en maison sur roue.

Un texte de Karel Houde-Hébert

Après avoir traversé l’Europe et l’est du Canada, la famille originaire de Paris a fait un arrêt à Regina.

En France, Marco travaillait beaucoup et avait peu de temps à accorder à sa famille. La mort d’un proche lui a cependant fait réaliser que la vie est courte et qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver. Sa femme et lui ont alors décidé, avant que leurs enfants ne soient trop vieux, de faire de leur voyage de rêve une réalité.

Ils ont quitté leur emploi et vendu leur maison. Le plus dur, selon eux, a été de convaincre le reste de leur famille que le choix de tout laisser derrière était le bon. Près d’un an après leur départ, ils sont convaincus d’avoir pris la bonne décision.

« Le but de la vie c’est de travailler, d’avoir une maison, d’avoir une voiture. Alors quand on décide de tout vendre pour profiter de la vie et voyager, les parents ne comprennent pas toujours » , explique Marco Zizi.

La famille Zizi et leur camion de pompier modifié en maison. De haut en bas, Marco, Sarah, Nathan et Sofia. Photo : Radio-Canada / Karel Houde-Hebert

La cohabitation n’est pas toujours évidente à quatre dans un espace de 15 mètres carrés. Par contre, le couple mentionne que les moments magnifiques et les émotions intenses qu’ils vivent en famille prédominent sur les moments plus difficiles. Ils sont également heureux que leurs enfants puissent découvrir de nouvelles cultures et, ainsi, ouvrir leur regard sur le monde.

Sarah et Nathan poursuivent leurs études grâce à un programme spécial offert en ligne. Ils aiment pouvoir étudier à leur rythme, mais avouent s’ennuyer de leurs amis.

Nathan admet que le sacrifice de ne pas voir le reste de sa famille est ce qui est le plus difficile pour lui. Cependant, avec les technologies disponibles, il est capable de leur parler fréquemment.

De son côté, Sarah dit que le voyage lui a permis de se concentrer sur le côté positif des choses. « C’est une chance d’avoir des parents qui ont été assez fort pour réaliser leur rêve », s'exclame l'adolescente.

La famille Zizi poursuit son voyage canadien vers la Colombie-Britannique avant de continuer son périple vers l’océan arctique.