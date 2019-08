Quatre nouveaux feux de forêt dans le Nord-Ouest de l’Ontario

Trois d’entre eux ne sont pas maîtrisés.

À une centaine de kilomètres au nord-est de Sioux Loukout, au sud du lac Miniss, le feu Sioux Lookout 53 qui s’étend sur 2,5 hectares, n’est pas maîtrisé.

Entre les lacs Miniss et Churchill, à environ 89 kilomètres au sud-ouest de Pickle Lake, le feu Sioux Lookout 54 s’étend sur 5000 mètres carrés (0,5 hectare) et n'est pas non plus contrôlé.

Dans le parc provincial Woodland Caribou, près de Keeper Lake, un autre feu n'est pas maîtrisé, le feu Red Lake 66 qui s’étend sur 2,5 hectares, à environ 75 kilomètres au nord-ouest de Red Lake.

Tandis que le feu Red Lake 65, situé à environ 66 kilomètres à l’est de Ear Falls et qui s’étend sur 2000 mètres carrés (0.2 hectare), lui, est contenu.

Dans le Nord-Ouest de l'Ontario, le ministère indique dimanche soir qu'il y a actuellement 35 feux actifs, dont cinq ne sont pas maîtrisés, deux sont contenus, sept sont maîtrisés et 21 feux sont sous observation.