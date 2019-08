Comment protéger vos animaux de compagnie des maladies transmises par des tiques

En premier lieu, il faut regarder autour de la tête de l'animal, sous les oreilles, au niveau des aisselles ainsi qu’entre les orteils, soit tous les endroits où les tiques aiment se cacher, où elles ne sont pas facilement arrachées et là où le corps est chaud , décrit-il.

Les animaux de compagnie sont plus nombreux à se présenter à l'un des deux hôpitaux vétérinaires de M. McIntosh à l'automne ou au printemps, périodes pendant lesquelles les tiques sont plus présentes.

Selon lui, le nombre d'animaux aux prises avec des morsures de tiques a atteint un certain plateau. Je crois que les gens sont plus informés et qu'ils font plus de prévention , explique le vétérinaire.

Les animaux de compagnie peuvent être traités par des antibiotiques lorsqu'ils contractent la maladie de Lyme, mais il est toujours préférable d'agir de façon préventive, selon lui.

Par ailleurs, de nombreux propriétaires adoptent une nouvelle méthode pour combattre les tiques. Il s'agit d'un traitement qui demeure dans le système sanguin pour plusieurs mois.

Aussitôt que les tiques goûtent au sang, elles meurent, bien avant de pouvoir transmettre la maladie de Lyme , souligne M. McIntosh.

Kevin McIntosh est le propriétaire de deux hôpitaux vétérinaires. Photo : Radio-Canada / Haneen Al-Hassoun

Symptômes rares

La résistance des maladies aux antibiotiques étant un enjeu inquiétant, ce ne sont pas tous les chiens qui sont traités de cette façon lorsqu'ils contractent la maladie, explique-t-il.

La plupart des chiens ne présentent aucun symptôme. Un chien sur 10 pourrait démontrer des symptômes, comme des articulations et des glandes enflées. Seuls les animaux affectés doivent prendre des antibiotiques.

En médecine vétérinaire, nous devons nous assurer de ne pas créer de ''super-maladies'' parce que ça complique le travail des médecins qui traitent des humains contre la maladie de Lyme , soutient M. McIntosh.

Selon lui, la méthode la plus efficace pour retirer une tique est d'utiliser des pinces conçues pour cela. C'est plus facile de s'en servir que d'utiliser des pinces à épiler, parce que ces dernières n'arrachent généralement que la tête de la tique , précise-t-il.

Ceci peut causer une réaction intense, localisée, mais traitable. Si les propriétaires d'animaux de compagnie s'inquiètent de ne pas pouvoir retirer les tiques eux-mêmes, M. McIntosh recommande de les emmener dans une clinique vétérinaire.

D'après les informations de CBC