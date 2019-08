Un nouveau programme à Ottawa pour aider les parents et leur nouveau-né

Santé publique Ottawa (SPO) développe un programme qui a pour but de répondre aux nombreuses questions des couples qui donnent naissance à leur premier enfant.

Le but est que les parents d’expérience donnent des conseils aux nouveaux parents et leur apportent un soutien moral, explique la directrice du programme, Danielle Vernooy.

Mme Vernooy a elle-même été la première parmi ses frères et sœurs à avoir un enfant. Elle ne pouvait donc pas se tourner vers eux lorsqu’elle avait des questions.

Oui, je peux parler à mes parents ou à mes grands-parents, mais l’information change avec le temps. Je voulais l’information la plus récente et la plus exacte , précise-t-elle en entrevue à CBC.

Le match parfait

Santé publique Ottawa a lancé des consultations auprès de parents pour mieux comprendre le genre de soutien dont ils ont besoin, indique Mme Vernooy. La requête la plus récurrente était que les nouveaux parents soient jumelés à d’autres parents qui ont vécu des expériences similaires.

Ils souhaitent aussi être jumelés à quelqu’un qui a de bonnes aptitudes en communication et qui peut offrir un soutien social , ajoute-t-elle.

Les questionnements les plus fréquents concernent l’immunisation des enfants, la fièvre, l'allaitement et les conditions médicales complexes, selon les données recueillies pendant les consultations.

Pour être jumelés, les parents qui cherchent de l’information utilisent un outil en ligne. Ils ont ensuite accès à une liste de bénévoles et leur biographie.

Nous voulons que la balle soit dans leur camp et qu’ils fassent leur propre choix pour le meilleur jumelage possible , mentionne Mme Vernooy.

Santé publique Ottawa veut de la rétroaction en ligne avant de lancer officiellement le programme.

« On fait tous du mieux qu’on peut »

La façon de mesurer le succès du programme serait que les jeunes parents qui y participent soumettent des commentaires positifs. Nous souhaitons aussi de bons commentaires de la part des parents bénévoles, s'ils croient qu’ils font une différence et qu’ils aident les autres familles , souligne-t-elle.

Mme Vernooy soutient qu’il est important que les parents fassent confiance à leur instinct, qu’ils fassent leurs recherches et qu’ils trouvent quelqu’un avec qui ils se sentent à l’aise de parler.

Parfois, vous avez besoin d'un soutien moral. Nous faisons tous du mieux qu’on peut , conclut-elle.

