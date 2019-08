Grâce au soleil, la saison des framboises s’annonce fructueuse

La framboise n’aime pas la pluie, n’aime pas le vent. Jusqu'à maintenant, ça s'enligne bien , explique Guy Pouliot de la ferme Onésime Pouliot à Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans. Il poursuit en indiquant qu’ on peut s'attendre à ce que les rendements soient plus élevés que la moyenne .

Le propriétaire ajoute que l’abondante neige de l’hiver dernier ainsi que les petites quantités de pluie depuis le début de l’été sont des éléments positifs pour la framboise.

Pour Réjean Demers, directeur de la production agricole aux productions horticoles Demers sur la rive sud, la situation est similaire. Le soleil, il ne fait pas trop chaud, malgré quelques journées, c’est positif , explique-t-il. Selon lui, les journées avec une température maximale de 25 °C le jour et minimal de 13 °C la nuit, c’est parfait pour les petits fruits .

En 2006, les productions horticoles Demers se sont tournées vers la production de framboises hors le sol, dans des pots et sous des abris. Une méthode qui permet de mieux protéger les fruits pour un meilleur rendement.

La ferme Onésime Pouliot, elle aussi, s’est mise à cette méthode. D’après Guy Pouliot, la différence sur le plan de la qualité des framboises et la quantité cueillie est impressionnante.

Il estime qu’avec les deux méthodes, les producteurs du Québec seront en mesure, au cours des prochaines années, de répondre à toute la demande estivale pour les framboises durant l’été.

On commence à ouvrir les marchés des grandes chaînes. D’ici cinq, six ou sept ans, on peut penser qu’on pourra sortir la framboise californienne durant la période estivale.

Guy Pouliot