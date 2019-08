Éducation en français : des acadiens en appui aux francophones de la C.-B.

La mégacause oppose depuis 2010 le Conseil scolaire francophone et de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique au gouvernement provincial. Les organismes demandent que la province respecte son obligation constitutionnelle d'offrir aux enfants britanno-colombiens une instruction équivalente dans les deux langues officielles.

La cause sera entendue par la Cour suprême le 26 septembre.

Or, la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) a déposé le 30 juillet une requête pour intervenir devant la Cour suprême.

« C'est certain qu'on va toujours appuyer les minorités francophones », dit le vice-président de la SANB, Alexandre Cédric Doucet.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui se fera entendre dans le débat défendra une interprétation de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui reconnaît aux minorités linguistiques le droit de faire instruire leurs enfants dans leur propre langue.

La SANB dit avoir demandé à la province de lui partager la position qu’elle allait présenter, mais la réponse a été floue, affirme M. Doucet.

« Nous autres, ce qu’on veut c’est clair, c’est une position positive sur le droit de l’éducation en français en Colombie-Britannique. La seule façon manière de s’assurer que le point de vue des Acadiennes et Acadiens soit entendus c’est d’aller nous-mêmes faire une intervention à la Cour suprême », explique M. Doucet.

Craintes

La SANB craint que le Nouveau-Brunswick mette de l'avant une vision restrictive de l'article 23 en invoquant des restrictions économiques.

« Ce qu’on a peur, c’est que le gouvernement du Nouveau-Brunswick va dire publiquement à la Cour suprême que l’article 23 ne peut pas s’appliquer lorsqu’une province est moins bien nantie au niveau économique. Et ça c’est dangereux pour les droits linguistiques », dit M. Doucet.

De son côté, le Nouveau-Brunswick indique dans une déclaration écrite que « l’article 23 doit bénéficier d’une interprétation large et libérale [...] et qu’il est important que le N.-B. fasse figure de proue et fasse valoir à la Cour suprême du Canada une interprétation de l’article 23 basée non seulement sur la jurisprudence émanant de la plus haute cour du pays, mais également sur les circonstances particulières et uniques au Nouveau-Brunswick ».

Pour présenter son mémoire, la SANB devra d'abord obtenir l'autorisation de la Cour suprême.

