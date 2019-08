Les commerces geek en plein essor dans la région

Son propriétaire, Simon Duguay, ne souhaite pas faire compétition aux autres boutiques du genre de la région.

Il souhaite se concentrer sur la vente de figurines miniatures et croit que son offre est complémentaire.

La boutique Au Royaume des titans sera spécialisée dans la vente de figurines. Photo : Radio-Canada

D’ailleurs, il souhaite centrer son développement sur le commerce en ligne.

On visait plus le marché sur Internet. Je te dirais que peu importe où on était, on aurait ouvert une boutique, on ne se fiait pas vraiment aux concurrents , mentionne Simon Duguay.

Un concurrent ? Pas vraiment

Pierre-Luc Bouchard est copropriétaire de la boutique La Crypte à Arvida, avec sa conjointe.

Il se spécialise dans les jeux de cartes Magic. Il ne craint pas l’arrivée d’un nouveau joueur à la table.

Eux autres, ils vont prendre un marché qui n’a pas été exploité. Ils sont plus dans les figurines. Nous on est moins là-dedans. Donc, ça atteint un autre genre de geeks , soutient-il.

Le pub ludique Le Versus dans l'arrondissement de Chicoutimi offre à ses clients d'essayer des jeux de société dans une ambiance conviviale.

Bien qu’il vise une clientèle geek, il n’offre pas le même type d’expérience.

On est une initiation à la culture geek. Mon établissement n’est pas pour les geeks pur et dur. C’est vraiment pour les gens qui veulent aborder ça en douceur et généralement les gens adorent ça , soutient Jérôme Bergeron.

Mais c’est quoi un geek?

Qu’est-ce qu’un geek? Radio-Canada a demandé à ces trois commerçants spécialisés dans le domaine de se prononcer.

Un geek, c’est quelqu’un qui aime jouer. Pierre-Luc Bouchard, copropriétaire de la boutique La Crypte

C’est simplement quelqu’un qui s’intéresse aux nouvelles technologies. Jérôme Bergeron, propriétaire du pub ludique Le Versus

Il faut être passionné de quelque chose finalement, c’est ça être geek. Simon Duguay, propriétaire de la boutique Au Royaume des titans

D'après le reportage de Thomas Laberge