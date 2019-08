Des passagers de Sunwing ayant réservé leur vol via FlightHub ont été bloqués à l'aéroport parce que leur vol a été changé ou annulé sans qu'ils en soient avertis.

Quand Chu Lisong Chang et son mari sont arrivés à l’aéroport de Vancouver le 24 juin pour prendre un vol de la compagnie aérienne Sunwing en direction de Toronto, ils ont été choqués d’apprendre que leur vol était déjà parti quatre heures plus tôt sans qu'ils en soient avisés.

Désespéré de vouloir rentrer chez eux à Toronto, le couple a payé 1309 $ pour un vol Air Canada de dernière minute. Ils ont néanmoins dû passer la nuit à l’aéroport pour prendre ce vol qui ne partait que le lendemain matin.

C’était horrible , a déclaré Chu Lisong Chang. La jeune femme explique qu’elle n’a jamais été informée que son vol avait été reprogrammé, et que lorsqu'elle a confronté Sunwing et l’agence de voyages en ligne, FlightHub, aucune des deux entreprises n'a accepté d’en prendre la responsabilité.

C’est leur tort et pourtant ils nous font porter la faute. Chu Lisong Chang, passagère

Chu Lisong Chang est l’une des deux passagers qui se sont plaints auprès de CBC News le mois dernier au sujet de leur vol, pris via FlightHub, qu’ils ont manqué parce qu’ils n’ont pas été informés du changement d’horaire.

À ce moment-là, FlightHub et Sunwing n’ont pas accepté d’en assumer la responsabilité ni de rembourser les passagers.

Toutefois, à la suite d’une enquête de CBC News, Sunwing a renversé sa position et a proposé de rembourser les deux clients. La compagnie aérienne a déclaré que, même si elle avait suivi la procédure appropriée, elle avait convenu que les passagers n’avaient jamais reçu les informations concernant le changement de vol.

Chu Lisong Chang, de Toronto, a apprécié son voyage dans l'ouest du pays jusqu'à son arrivée à l'aéroport de Vancouver où elle a découvert que son vol de retour était déjà parti. Photo : Fournie par Chu Lisong Chang

Mais ni Sunwing ni FlightHub n’ont avoué leur tort. Les passagers demeurent malgré tout soulagés de récupérer leur argent.

J'ai attendu si longtemps, a déclaré Chu Lisong Chang, qui se verra rembourser ses billets Air Canada. Je suis plutôt contente maintenant comme si justice nous avait été rendue .

Se sentir impuissant

Lorsque la jeune femme a d'abord tenté d'obtenir des réponses à la fin du mois de juin, elle s'est heurtée à un mur. Elle rapporte que Sunwing avait insisté sur le fait qu'elle avait envoyé à FlightHub ses informations de changement de vol.

Mme Chang raconte que FlightHub lui avait dit qu'il lui avait transmis l'information, et que c'était donc sa faute si elle avait raté le vol.

Rolland Li, de Vancouver, a vécu une expérience similaire. Ses ennuis ont commencé lorsque lui et sa fiancée, Hannah Ng, sont arrivés à l'aéroport de Vancouver le 28 juin et ont découvert que leur vol Sunwing vers Toronto, réservé via FlightHub, avait été annulé.

Incapable de payer des billets coûteux de dernière minute, le couple n'a pas eu d'autre choix que de renoncer à son voyage pour rendre visite à des parents. C’était horrible , a déclaré M. Li.

Rolland Li et sa fiancée Hannah Ng ont dû renoncer à leur voyage parce qu'ils n'ont pas été avertis de l'annulation de leur vol. Photo : Fournie par Rolland Li

Quand nous sommes rentrés à la maison, honnêtement, j'ai juste commencé à pleurer parce que je ne peux voir ma famille qu'une ou deux fois par an. Rolland Li, passager

Non seulement Rolland Li n'a jamais reçu d’avis concernant son vol annulé, mais il n'a également jamais été averti que Sunwing avait en fait réservé deux places pour le couple sur un vol d'Air Canada aux mêmes dates.

Ni Sunwing ni FlightHub ne leur rembourseraient les billets qui ont coûté 996 $.

Je me suis simplement senti impuissant , a déclaré M. Li. Si la compagnie aérienne ne veut rien faire et que l’agence de vol à laquelle j’ai eu affaire ne veut rien faire, je suis à court d’options.

Nous avons fait de notre mieux

Lorsque CBC News a interrogé Sunwing pour la première fois à propos des cas de Rolland Li et Chu Lisong Chang, la compagnie aérienne a déclaré qu'elle avait fait son travail en informant FlightHub des modifications apportées au vol des passagers.

De son côté, la société FlightHub a déclaré qu'elle avait transmis les informations aux passagers.

Quelques jours plus tard, Sunwing a finalement envoyé un courriel d'excuses à Rolland Li et lui a offert le remboursement de ses billets.

CBC News a de nouveau contacté Sunwing et la compagnie aérienne a déclaré qu'elle avait eu une autre occasion d'examiner les deux cas et avait déterminé que M. Li et Mme Chang n'étaient en fin de compte pas en tort.

Sunwing a indiqué que, même si elle avait envoyé les correctes informations sur les modifications de vols à FlightHub, les passagers ne les avaient jamais reçues.

Même si nous maintenons que nous avons fait de notre mieux pour informer nos clients de ces changements et défendre leurs intérêts auprès de leur agence de voyages, nous sommes conscients que leurs projets de voyage ont été compromis et regrettons sincèrement les inconvénients qu'ils ont subis , a déclaré la porte-parole, Rachel Goldrick.

Quand on lui a demandé de commenter, FlightHub a suggéré que Sunwing était en faute, affirmant que la compagnie aérienne n’avait pas correctement saisi les modifications de vol dans un système logiciel partagé.

Sunwing n'a pas envoyé les modifications , a déclaré Nick Hart, directeur financier de la société montréalaise Momentum Ventures, qui est propriétaire de FlightHub.

Sunwing a nié ces allégations.

Quelles sont les règles?

Bien qu'il ne puisse commenter ces cas particuliers, l'Office des transports du Canada (OTC) a déclaré à CBC News que, en général, les compagnies aériennes sont tenues d'informer les passagers des modifications et des annulations de vols.

La charte canadienne des voyageurs, qui est entrée en vigueur quelques semaines après que ces cas se soient produits, stipule que les compagnies aériennes doivent tenir les passagers informés des retards et des annulations de vols.

Les passagers qui estiment ne pas recevoir les notifications adéquates peuvent déposer une plainte auprès de l'OTC.

Avec les informations de Sophia Harris, CBC