Fusillades mortelles au Texas et en Ohio, poursuite de la traque de deux fugitifs au Manitoba dans les eaux du fleuve Nelson et mort d'un député conservateur fédéral. Résumé de l'actualité qui a marqué le week-end.

Tueries aux États-Unis

Une femme pleure à la suite d'une fusillade qui a été perpétrée au magasin Walmart d'El Paso, au Texas, le 3 août 2019. Photo : Reuters / Jose Luis Gonzalez

Le pays de l'Oncle Sam a été doublement plongé dans l'horreur, samedi et dimanche, alors que deux fusillades survenues à moins de 24 heures ont fait un total de 29 morts et plusieurs dizaines de blessés. À El Paso, au Texas, un jeune homme de 24 ans a fait irruption dans un centre commercial, samedi, fauchant 20 personnes avant de se rendre à la police. À Dayton, en Ohio, un autre tireur blanc a lui aussi ouvert le feu contre des civils innocents, tuant neuf personnes, dimanche. La police l'a ensuite abattu.

La GRC sonde le fleuve Nelson

Des membres de l'équipe de récupération sous-marine de la GRC se préparent à explorer la région du fleuve Nelson, dimanche, où un bateau en aluminium endommagé a été découvert. Photo : Radio-Canada / Angela Johnston/CBC

Les recherches pour tenter de retrouver les deux fugitifs soupçonnés d'avoir commis trois meurtres en Colombie-Britannique se déplacent dans les eaux du fleuve Nelson, dans le nord du Manitoba. La GRC a annoncé dimanche qu'elle enverrait des plongeurs fouiller les profondeurs du cours d'eau, à proximité de Gillam, petite localité isolée déjà placée sous la loupe des autorités. C'est la découverte d'un bateau endommagé qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs.

Changement de garde politique dans Brome-Missisquoi

En plus de ses fonctions parlementaires, le député fédéral de Brome–Missisquoi, Denis Paradis, était président du Comité permanent des langues officielles. Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

L'heure est au passage du flambeau, dans la circonscription fédérale de Brome-Missisquoi, en Montérégie. Le député libéral Denis Paradis, qui siège depuis 15 ans à la Chambre des communes et qui a consacré 25 ans de sa vie à la politique fédérale, ne se représente pas. Âgé de 70 ans, M. Paradis cède donc sa place en vue des prochaines élections fédérales. L'ancienne cycliste olympique Lyne Bessette se lance dans la mêlée pour tenter de remporter l'investiture.

Franky Zapata remporte son pari

Franky Zapata se tient debout sur son « flyboard » alors qu'il arrive à St. Margaret's Bay, du côté côté anglais de la Manche, le 4 août 2019. Photo : Getty Images / GLYN KIRK

Il aura fallu deux tentatives, mais l'inventeur français Franky Zapata a réussi à compléter sa traversée de la Manche, bien installé sur son « Flyboard », sorte de planche volante dont il avait déjà fait la démonstration lors du défilé militaire du 14 juillet, à Paris. La rocambolesque excursion s'est complétée en 22 minutes de vol, avec un arrêt pour ravitailler l'engin.

Mort d'un député conservateur fédéral

Le député conservateur fédéral Deepak Obhrai lors de la période de questions à la Chambre des communes. Photo : Reuters / Chris Wattie

Le député conservateur albertain Deepak Obhrai est mort vendredi des suites d'un virulent cancer du foie, a fait savoir samedi sa famille et son équipe de circonscription. D'origine tanzanienne, M. Obhrai représentait les électeurs de Calgary Forest Lawn depuis 1997. Il avait entre autres tenté, sans succès, de succéder à Stephen Harper comme chef du Parti conservateur lors de la plus récente course au leadership.

Bonne semaine!