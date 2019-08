La semaine dernière, le gouvernement américain proposait de permettre aux États, aux grossistes et aux pharmaciens d’importer légalement des médicaments d’ordonnance du Canada, où ils sont disponibles à moindre coût.

Les prix des médicaments sont plus élevés aux États-Unis que dans les autres pays économiquement avancés, notamment le Canada, car les gouvernements jouent un rôle dans la fixation des prix.

S’il y a une grande tranche de notre allocation de médicaments, qui s’en va aux États-Unis, c’est certain qu’on va en manquer au Canada. Il y a aura certainement une pénurie de médicaments , dit Paul Blanchard, le directeur de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick.

Des Américains vivant au nord du pays traversent déjà la frontière pour acheter des médicaments à plus faible coût au Canada, explique M. Blanchard. Cette situation n’est pas dramatique, explique-t-il. C’est plutôt l’achat de médicaments en gros par les États-Unis qui risque de perturber le marché canadien.

M. Blanchard cite un sondage national commandé par l'Association canadienne des pharmaciens, qui indique qu’un Canadien sur quatre a déjà été touché par une pénurie de médicaments. La majorité des pharmaciens s'inquiète , note-t-il, et voit que dans les trois à cinq dernières années, on a eu une augmentation de la pénurie de médicaments.

Paul Blanchard, directeur de l'Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Selon Paul Blanchard, l’approvisionnement en médicaments contre le cholestérol et l’hypertension n’est pas toujours aisé, les patients canadiens ont souffert de pénuries d’auto-injecteurs EpiPen, et un manque d’insuline affecte déjà nos voisins du sud.

Ce n’est pas au Canada de pallier les problèmes que les Américains éprouvent avec le prix de leurs médicaments, croit M. Blanchard.

Ce que proposent les Américains, ça n'a pas de bon sens. Ils sont un gros marché, au moins 10 fois plus grands que nous, et nous, on représente seulement 2 % du marché global , dit-il. Même si on donnait tous nos médicaments aux États-Unis, on n'a pas la capacité de desservir ce marché-là et de faire baisser leurs prix.

Ce n'est pas la solution à la longue, c'est ça qu'on a besoin de dire aux Américains, et c'est important que le gouvernement canadien le dise. Paul Blanchard, Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick

Une étude de 2018 (Nouvelle fenêtre) a conclu que si 20 % des ordonnances rédigées aux États-Unis étaient remplies au Canada, les réserves canadiennes de médicaments seraient complètement épuisées après environ 200 jours.

Ottawa n’était pas au courant

Le gouvernement canadien n'a pas été consulté à l'avance et le sujet n'a jamais été discuté avec Ottawa.

Au cabinet de la ministre fédérale de la Santé Ginette Petitpas Taylor, on dit veiller à ce que les Canadiens soient protégés contre les prix élevés des médicaments grâce à une réglementation .

La ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor. Photo : La Presse canadienne / Patrick Doyle

Dans une déclaration obtenue la semaine dernière par Radio-Canada, le directeur des communications de la ministre, Mathieu Filion, affirme qu’une des priorités du gouvernement est de s'assurer que les Canadiens aient accès aux médicaments dont ils ont besoin .

Nous surveillons en permanence l’approvisionnement en médicaments au Canada. Nous travaillerons en étroite collaboration avec des experts en santé pour mieux comprendre les conséquences pour les Canadiens d’une telle mesure, et pour nous assurer que l’offre et le coût des médicaments sur ordonnance ne soient pas affectés au Canada , a-t-il déclaré.