Attaquée par un ours au Labrador : « On pense plus à la survie qu’à la mort »

Ça va bien, c’est surprenant même que ça aille bien. Francine Gagnon

L’expédition de canot de Francine Gagnon et de son conjoint, Roger Gagnon, a pris une tournure inattendue, lundi dernier. La nuit tombée, un ours noir s’en est pris à leur tente, avant de mordre la campeuse à la jambe.

Je peux monter les escaliers, mais une jambe à la fois. J’ai la force dans ma jambe, parce que le muscle n’a pas été touché, donc c’est vraiment comme une morsure dans le gras et la peau et deux gros bleus , explique Francine Gagnon.

Francine Gagnon a survécu à une attaque d'ours lors d'une expédition en canot. Photo : Radio-Canada

La Sherbrookoise affirme qu’elle dort sur ses deux oreilles, malgré cet événement stressant. Ce n’est pas toutes les personnes qui réagissent de la même façon alors, on va voir dans les prochains jours, mais mon conjoint est un très bon support. Je suis bien soignée , souligne-t-elle.

Sauvés par l’expérience et la chance

Francine Gagnon affirme qu’elle n’a pas eu peur de mourir lors de cette attaque qui a duré environ deux minutes.

On n'a pas le temps de penser rationnellement, je n’ai même pas senti quand il m’a mordue. Francine Gagnon

La présence d’esprit de son conjoint lui a sans doute sauvé la vie. Après avoir attiré l’ours vers lui, Roger Gagnon l’a frappé avec une bûche, ce qui l’a poussé à s’éloigner.

Le prédateur a toutefois continué à rôder autour de leur campement jusqu’aux petites heures du matin, lorsqu’ils ont finalement quitté le secteur en canot.

L'un des trous faits par l'ours dans la tente des Gagnon. Photo : Francine et Roger Gagnon

Francine et moi, on a beaucoup d’expérience. Des ours, on en a rencontré plusieurs, dont des rencontres rapprochées , explique Roger Gagnon qui indique toutefois que l’attitude offensive de cet animal était inhabituelle.

C’est une création de l’homme, cet ours-là

Après avoir repassé les événements dans sa tête à de nombreuses reprises et après en avoir discuté avec d’autres amateurs de plein air, Roger Gagnon en est venu à la conclusion que la présence d’humains dans le secteur pourrait être à l'origine du comportement de l’animal.

C’est un ours qui a sans doute été en contact avec l’homme, qui a fait une association homme-nourriture et qui a été suffisamment près de l’homme pour perdre sa crainte de l’humain. Donc on a tous les éléments pour créer un animal qui devient un danger pour nous , analyse Roger Gagnon.

Retourner en nature

Malgré cette mésaventure, Francine et Roger Gagnon entendent retourner en forêt.

Moi, du haut des airs, quand on revenait en hydravion, je regardais le territoire et il y avait tellement de belles rivières. C’est à ça que je pensais, la beauté du territoire et ça vaut la peine d’aller voir ça. Francine Gagnon

Même si elle s’attend à moins bien dormir dans sa tente lors des premières nuits de sa prochaine escapade, Francine Gagnon ne souhaite pas pour autant abandonner cette passion qu’elle entretient depuis 40 ans.

