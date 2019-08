Festival du patrimoine : quoi faire à part manger?

La journée vient à peine de commencer près du pavillon des Pays-Bas que la queue s’allonge pour tourner la manivelle du Hummeltje. Cet orgue de Barbarie sur roulettes, créé en 1908, attire l’attention par ses sonorités d’antan et son mécanisme unique.

« En tournant la manivelle, on actionne un système de soufflets qui libère du vent dans des tuyaux et fait bouger des percussions en suivant la partition écrite sur des cartons perforés », explique Kees Prins, membre du Club canadien hollandais, qui accueille avec sourire les enfants curieux et impatients.

« On l’amène dans des maisons pour aînés, des écoles, des festivals… cet orgue ne sonne pas parfaitement, mais les enfants l’adorent », assure-t-il.

Se déconnecter en méditant

Quelques mètres plus loin, au pavillon de l’Inde embaumé par les odeurs de cari de poulet, les visiteurs peuvent s’offrir, pour dix dollars, un tatouage au henné.

Juste à côté une expérience plus spirituelle est offerte : une technique de méditation appelée Kundalini censée réveiller une énergie intérieure qui apaise l’esprit et le corps.

« Nous passons notre temps à penser au passé et à l'avenir, mais pas au présent. En se concentrant sur le présent, on est moins stresser et plus heureux », explique l'instructeur de l'atelier, Anshul Arora .

L'activité a piqué la curiosité d'Aidan Caruana. La jeune femme dans la vingtaine a donc décidé de l'essayer.

Les yeux fermés, elle va, pendant dix minutes, se concentrer sur sept points d’énergie (chakras) du bas du ventre vers le haut de la tête.

Sous le pavillon de l'Inde, Aidan Caruana s'initie à la méditation aux côtés de Anshul Arora. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

« C’était relaxant, je me sens plus équilibrée. J’avais déjà essayé de méditer auparavant, mais c’était trop difficile. J’aimerais réessayer », reconnaît-elle.

Anshul Arora explique qu'au début, les gens trouvent difficile de se concentrer « en raison du brouhaha autour, mais, après une minute, l’attention est restaurée et ils entrent dans un état de relaxation ». Chaque jour une quarantaine de festivaliers suivent son atelier.

Culture autochtone

Quatre tentes plus loin se trouvent le pavillon autochtone. Sous un tipi, des enfants peuvent apprendre à reconnaître de quel animal proviennent les fourrures exposées par terre. « Quelle était la meilleure fourrure à l’époque ? », questionne l’un d’entre eux. « Pour faire un chapeau, le castor, et pour faire des vêtements, le bison, mais la plus convoitée était celle des carcajous, un animal très difficile à chasser », répond un responsable de l'activité.

Les visiteurs peuvent apprendre quelques mots en crie. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Les visiteurs peuvent aussi y apprendre des mots en langue crie.