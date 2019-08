Cesar Sayoc, l’homme aux colis piégés, recevra sa peine lundi

L’homme originaire de la Floride a plaidé coupable en mars à 65 chefs d'accusation. Il a envoyé par la poste 16 colis piégés d’un dispositif rempli de poudre pyrotechnique et de morceaux de verre à 13 démocrates, dont l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton, l'ancien président Barack Obama et son ancien vice-président Joe Biden. La chaîne d’information CNN a également été destinataire d’un colis piégé.

Aucun de ces colis n'a explosé.

Les avocats de la défense appellent à la clémence du juge, affirmant que Cesar Sayoc a eu une enfance compliquée et de graves difficultés d'apprentissage avant de devenir « de plus en plus obsédé, paranoïaque et colérique ».

M. Sayoc, qui avait des antécédents judiciaires et vivait dans une camionnette couverte d'affiches pro-Trump et antidémocrates, avait été arrêté en Floride, cinq jours après que le premier colis, visant le milliardaire et philanthrope George Soros, eut été retrouvé dans la boîte aux lettres de sa résidence au nord de New York.

Au contraire des avocats de la défense, les procureurs du ministère public jugent qu'une condamnation à perpétuité est « nécessaire », compte tenu de la panique généralisée que le suspect a provoquée quelques jours avant les élections de mi-mandat en 2018.

Sayoc passera au moins 10 ans derrière les barreaux, ce qui représente la peine minimale à son plaidoyer de culpabilité à 65 chefs d'accusation en mars.