Les défis sont nombreux pour les producteurs ovins

À l'échelle québécoise, c'est au Bas-Saint-Laurent qu'on retrouve la plus grande concentration de producteurs de moutons.

Il y a à peu près 120 000 brebis au Québec. On parle d'environ 40 % du nombre d'animaux qui sont ici, dans la région , estime Gaston Rioux, coordonnateur à la santé ovine au Centre d'expertise en production ovine du Québec.

Comme dans d'autres secteurs agricoles, la santé animale est de plus en plus au cœur des préoccupations. Selon Gaston Rioux, le secteur ovin tire toutefois son épingle du jeu.

On a une production où on utilise très peu de médicaments. Ces animaux-là sont gardés, aussi, en quasi-liberté, soit dans des parcs où ils font du pâturage. Je pense qu'on a une production qui se dirige beaucoup plus vers le biologique. Gaston Rioux, coordonnateur à la santé ovine au Centre d'expertise en production ovine du Québec

Cela dit, les défis du secteur ovin sont aussi et surtout économiques. Si les éleveurs québécois se démarquent sur le plan de la productivité, le marché a ses lacunes.

La productivité, au Québec, je dirais qu'on est dans les plus avancés. Sans vouloir rien dénigrer, on est très avancés par rapport au reste du Canada et de l'Amérique du Nord. Mais d'être capable d'aller chercher le juste prix sur le marché où occuper notre marché, là, c'est plus difficile , explique Johanne Cameron, présidente de la Société des éleveurs de moutons de race pure du Québec (SEMRPQ).

Parce qu'il faut savoir que c'est une production qui est non contingentée. Ça veut dire que tout ce qui va arriver des États-Unis ou de Nouvelle-Zélande va être une compétition directe. Johanne Cameron, présidente de la SEMRPQ

Comme c'est le cas dans la plupart des secteurs agricoles, la relève est un enjeu crucial pour l'avenir des producteurs ovins. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Trouver de la relève

La relève est également difficile à trouver. On n'est pas à l'abri de ce que les autres types de producteurs, comme les producteurs bovins, vivent à ce niveau , admet Gaston Rioux.

Toutefois, un passage à la 76e Expo agricole de Rimouski donne une lueur d'espoir. Parmi les participants aux concours de moutons, on y trouve Antoine Parent, 11 ans, qui affirme déjà vouloir prendre le relais de la ferme familiale.

Oh oui! C'est ce que je veux faire. C'est mes ancêtres qui ont fait la ferme. La bergerie a été construite par mon arrière-grand-père. Alors ça me tente, oui, et c'est ce que je vais faire. Je trouve ça important! Antoine Parent, jeune producteur ovin

Le garçon semble être particulièrement à l'aise dans le monde ovin. Lors de notre passage à l'Expo agricole, il a eu le temps d'y récolter quelques prix pour la qualité de ses brebis.

À ce moment, il ne s'est pas gêné pour nous saluer d'un large sourire.