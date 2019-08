Les risques du manque de réseau cellulaire sur la route 138

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Sonia Landry, une résidente de Natashquan, témoigne de son exaspération et demande le déploiement du réseau cellulaire à la grandeur de la Minganie.

Le 18 juillet, Sonia Landry croise la route d'un véhicule arrêté le long de la 138. Elle s'arrête pour s'enquérir de l'état de la conductrice et trouve une touriste aux prises avec un grave choc anaphylactique.

À 40 km plus loin d'Aguanish, pas de cellulaire, qu'est-ce que tu fais ? , s’interroge la résidente de Natashquan.

Avec la rescapée à son bord de son véhicule, Sonia roule à toute vitesse en direction du village voisin. Elle espère retrouver le réseau cellulaire pour appeler les secours.

Je faisais le 911, 911, 911 , explique-t-elle, mais chaque fois, la ligne semblait couper avant qu’elle ne puisse parler à quelqu’un.

Je recommençais et je recommençais. J'ai dû appeler 40 fois! , se désole-t-elle.

Trente minutes plus tard, Sonia Landry réussit finalement à alerter les secours. La touriste est alors emmenée d'urgence à Havre-Saint-Pierre où son état finit par se stabiliser.

Une chance qu'on est passé, une chance... la fille n’allait vraiment pas bien, elle s'en allait! On l'aurait retrouvée décédée! , soutient Sonia Landry.

Sur la 138, en Minganie, le réseau cellulaire n'est disponible qu’à de rares endroits. Les distances sont grandes et la route peut être dangereuse.

On vit avec la route, nos services sont à cinq heures de route! Qu'est-ce qu'on fait là ? On fait un accident pis on attend qu'un char passe? Je trouve qu'on est coupés du monde.

Sonia Landry, résidente de Natashquan