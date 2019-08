Une sinistrée des tornades de l'automne dernier à Gatineau reconnaissante envers les bénévoles

Une femme dont la résidence a été l’une des plus durement touchées par les tornades qui ont frappé le secteur d'Aylmer à l'automne est reconnaissante de l’aide de ses voisins et amis dans les mois qui ont suivi le sinistre, près d'un an après l'événement.

Moi, mes sept granges ont frappé la maison , raconte en entrevue à Radio-Canada Linda Giraldeau, qui habite le chemin Perry à Aylmer. Elle estime que mis à part les résidences détruites dans le quartier Mont-Bleu à Gatineau, sa maison figure parmi les plus touchées.

Elle a été en mesure de réintégrer sa demeure le 1er août. Je fais du camping à la maison. Je suis revenue chez moi , dit-elle, un large sourire aux lèvres.

La résidence de Linda Giraldeau présente toujours des signes de dommages, plusieurs mois après les tornades de l'automne dernier. Photo : Radio-Canada / Olivia Chandler

Les bénévoles au rendez-vous

Plusieurs dizaines de bénévoles lui sont venus en aide depuis septembre.

Le soir même de la tornade, Mme Giraldeau a accueilli une armée de bénévoles chez elle. Depuis l'incident, on a au-dessus de 200 bénévoles qui sont venus , affirme-t-elle.

Heureusement, la population a été généreuse envers elle. On a perdu énormément de choses, mais j’ai eu énormément de dons. C’est incroyable , dit Mme Giraldeau. Elle mentionne avoir reçu des articles comme des meubles, des lits, une porte de garage et des sofas.

Les travaux avancent à l'intérieur de la résidence. Photo : Radio-Canada / Olivia Chandler

Les bénévoles ont été extraordinaires , affirme Mme Giraldeau. Certains l'avaient aidée à nettoyer son champ pour qu’elle puisse faire ses récoltes l’automne dernier. D'autres ont été tellement dévoués qu'ils ont réparé le toit alors qu’il faisait moins 30 degrés Celsius, en plein hiver.

Je suis très chanceuse dans ma malchance à cause des bénévoles et de toute l’aide que j’ai reçue. Linda Giraldeau, sinistrée

Samedi dernier, la fille de Mme Giraldeau et son conjoint étaient sur place. Ils nettoyaient des briques en vue de reconstruire la partie endommagée de la façade de la résidence.

Les travaux avancent rondement, certes, mais ils sont loin d'être terminés, selon la sinistrée.

La fille de Mme Giraldeau garde le sourire en nettoyant des briques qui seront réintégrées à la façade. Photo : Radio-Canada / Olivia Chandler

« C'était le désastre complet »

Le soir de la tornade, Mme Giraldeau s’était arrêtée pour acheter des billets de loterie, ce qui l’a retardée de quelques minutes par rapport à son horaire habituel.

Quand je suis arrivée, je voyais qu’il manquait une grange, deux granges, trois granges… Puis, quand j’ai atteint la maison, c’était le désastre complet.

Sa maison était très endommagée, n’avait plus de toit et la pluie s’y infiltrait, sans compter les arbres déracinés et cassés et dont les branches s’étendaient partout sur son terrain. Pis encore, elle n’était pas assurée.

Linda Giraldeau montre certains de ses meubles entreposés à l'extérieur. Photo : Radio-Canada

Je n’avais aucune assurance parce que j’étais classée ''haut risque''. Je faisais attention au vol et au feu, mais jamais je n’aurais cru à une tornade. Linda Giraldeau, sinistrée

Mme Giraldeau a entreposé pratiquement tous ses biens à l’intérieur d’une grange qui avait elle aussi été endommagée par la tornade, mais moins sévèrement. [Les meubles] ont passé l’hiver là dans la glace, dans l’eau avec les ratons laveurs et les souris.

Elle n’a toujours pas fait le bilan de tout ce qu’elle a perdu en biens matériels. Elle ne s’est jamais laissée décourager. Je ne peux pas être découragée avec tout le monde qui m’aide! , lance-t-elle.

Avec les informations de Boris Proulx