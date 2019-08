La recommandation du commissaire Théberge émanait du rapport final d’enquête qu’il a publié en août 2018, après que son bureau ait évalué cinq plaintes concernant le manque de services en français dans les bureaux de postes du secteur de Sudbury.

Recommandation du commissaire aux langues officielles à Postes Canada Mener, dans les 12 mois de la date du rapport final, une consultation auprès de la communauté de langue officielle en situation minoritaire de la région métropolitaine de recensement de Sudbury afin de tenir compte de ses besoins concernant l’emplacement des bureaux désignés bilingues.

En réponse à une demande de Radio-Canada sur la mise en oeuvre de la recommandation, Postes Canada a répondu, le 30 juillet, que la consultation avait été menée du 20 juin au 11 juillet 2019 par le biais d’un document de consultation envoyé à l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) du Grand Sudbury .

Puisque l’analyse des commentaires est en cours, il serait prématuré pour nous de commenter davantage à ce stade-ci , écrit un porte-parole.

Le formulaire transmis à l’ ACFOAssociation canadienne-française de l'Ontario du Grand Sudbury n’a toutefois pas été diffusé de manière plus large, et certains des plaignants, qui n’ont pas été avertis de la tenue des consultations, déplorent la manière dont s’y est prise la société d’État.

Il fallait que cette consultation soit réellement publique, c’est-à-dire que tous puissent être au courant de la situation, qu’il y ait des consultations de Postes Canada. Donc, Postes Canada aurait dû l’annoncer d’avance, dans une variété de médias, en contactant une multitude d’organismes de la région, en donnant les dates et les lieux pour que les gens puissent se préparer et s’exprimer , estime le Sudburois François Boudreau dont une plainte avait été soumise au Commissariat aux langues officielles ( CLO)Commissariat aux langues officielles en septembre 2016.

Bravo à Postes Canada pour avoir pensé à l’ACFO, mais l’ACFO, ce n’est pas la communauté. L’ACFO, c’est un organisme de la communauté. Ce qu’a fait Postes Canada est contraire à l’esprit du rapport du commissaire Théberge. Je pense que le travail a été bâclé. François Boudreau, plaignant auprès du Commissariat aux langues officielles

Le Sudburois François Boudreau estime qu'en ne consultant que l'ACFO du Grand Sudbury, Postes Canada a effectué « un travail bâclé ». Photo : Radio-Canada

M. Boudreau ajoute ne pas être sûr de voir des résultats satisfaisants découler de la consultation menée par Postes Canada.

Moi, je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé en tant que plaignant, je n’ai aucune idée du niveau de connaissance à l’ACFO de ce dossier-là et je ne suis pas certain qu’une, deux ou trois personnes de l’ACFO, dans des espaces très restreints, puissent répondre adéquatement aux besoins de la communauté. Sans que je ne veuille nier la représentativité de l’ACFO de la communauté francophone, l’idée était de consulter la communauté et non pas un seul de ses organismes , affirme-t-il.

On dirait que les choses ne sont pas publiques, claires et limpides pour que tout le monde puisse suivre et se prononcer sur le processus. Si on veut construire un pays sur la base de peuples fondateurs et des communautés autochtones, on doit prendre les moyens pour y parvenir. François Boudreau, plaignant auprès du commissariat aux langues officielles

Même son de cloche pour le Sudburois Serge Miville, qui avait également soumis une plainte au CLOCommissariat aux langues officielles .

Si Postes Canada n’a pas demandé à l’ACFO de diffuser le sondage et lui a seulement demandé de donner son opinion, il s’agit d’une consultation auprès de l’ACFO et non pas une consultation auprès de la population francophone de Sudbury. Postes Canada n’a donc pas suivi le processus demandé par le CLO à ma satisfaction , indique-t-il par courriel.

Le Sudburois Serge Miville n'est pas satisfait de la façon dont Postes Canada a mené ses consultations auprès des francophones du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Patrick Wright

Les cinq plaintes étudiées par le CLOCommissariat aux langues officielles ont toutes été reçues entre 2016 et 2017. À l’époque la Région métropolitaine de recensement (RMR) du Grand Sudbury comptait sept bureaux désignés bilingues sur 26 au total, mais aucun d’entre eux ne se trouvait dans le secteur de Sudbury. Les deux qui y étaient situés auparavant, soit sur l’avenue Notre-Dame et au chemin Barrydowne, ont respectivement fermé leurs portes en 2003 et 2016.

Postes Canada soutenait qu’elle remplissait les exigences du principe de proportionnalité prévu par le Règlement sur les langues officielles, mais dans son rapport, le commissaire Théberge rappelait qu’il ne s’agissait là que de normes minimales .

Selon le recensement de 2016, le Grand Sudbury comptait 25,7 % de francophones.

L’ACFO du Grand Sudbury a-t-elle accompli sa mission?

Le formulaire envoyé à l’ ACFOAssociation canadienne-française de l'Ontario du Grand Sudbury et dont Radio-Canada a obtenu une copie a été rempli par la directrice générale de l’organisme, Joanne Gervais.

Après un bilan des services de postes offerts en français dans la RMRRégion métropolitaine de recensement du Grand Sudbury, le document dressait une liste de quatre questions portant sur les lacunes observées par le répondant en matière d’offre des services en français aux bureaux de Postes Canada.

La poste étant un service dont Mme Gervais [se] sert quotidiennement dans l’exercice de ses fonctions, elle estime avoir répondu aux questions posées au nom de [sa] communauté comme [elle] le fait d’habitude .

Je me suis servie de mon expertise, de mes connaissances et de mon vécu pour répondre à ces questions , explique-t-elle.

Le mandat de l’ACFO du Grand Sudbury En concertant la communauté francophone sur son territoire, l’ ACFOAssociation canadienne-française de l'Ontario du Grand Sudbury: engage et mobilise la communauté

veille aux droits des francophones

avance les priorités de la communauté francophone Source : site web de l'ACFO du Grand Sudbury

Si la consultation de la communauté francophone semble faire partie des priorités de l’ACFO du Grand Sudbury, Mme Gervais indique que l’organisme ne diffuse les sondages et formulaires externes que lorsque cela le lui est demandé de manière explicite.

On redistribue lorsque les gens nous demandent de redistribuer, on ne se donnerait jamais l’autorité de redistribuer ce genre de sondage. En général, les ministères, et cetera nous appellent à l’avance pour avoir la liste de distribution, ce qui n’a pas été fait dans ce cas-ci , note-t-elle.

La directrice générale de l'ACFO du Grand Sudbury, Joanne Gervais, indique que l'organisme ne diffuse les sondages externes que lorsque cela le lui est clairement demandé. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Dans le formulaire envoyé à l’ACFO du Grand Sudbury, Postes Canada indique qu’elle aimerait recevoir [votre] point de vue quant à l’emplacement des bureaux de poste bilingues dans la RMR du Grand Sudbury.

Vos commentaires nous permettront de mieux cerner les besoins et les attentes de la communauté de langue officielle en situation minoritaire quand à nos services si une situation devait affecter le réseau bilingue de votre région , y est-il écrit.

Des progrès jugés insuffisants

Le bureau de Postes Canada du centre-ville de Sudbury est désormais désigné bilingue. Il s’agit d’ailleurs du seul qui se trouve dans le secteur de Sudbury. Les sept autres font partie de la ville du Grand Sudbury, mais se trouvent en périphérie, soit dans les secteurs d’Azilda, Capreol, Chelmsford, Hanmer, Levack, Wahnapitae et Val Caron.

Mme Gervais, qui dit elle-même avoir, à l’occasion , soumis des plaintes au CLOCommissariat aux langues officielles en lien avec les services en français à Postes Canada, trouve toujours inacceptable la situation actuelle.

Les francophones, on n’habite pas nécessairement dans un quartier et on n’est pas tous à la même place. On vit partout sur le territoire , fait-elle savoir.

Si on avait un bureau de poste qui était unilingue français et qu’on disait aux anglophones du quartier “désolé, mais celui-ci n’est pas désigné pour vous, allez ailleurs”, est-ce que cela serait acceptable? Je crois avoir raison en disant que ce ne serait aucunement accepté par la communauté en général et surtout pas la communauté anglophone. Joanne Gervais, directrice générale de l’ACFO du Grand Sudbury

Bien qu’elle applaudisse la désignation bilingue du bureau du centre-ville, elle souligne que la succursale pose des défis particuliers de stationnement à sa clientèle.

Elle estime également que par la réalité des choses, avec 25 % de la population du Grand Sudbury qui est francophone, [Postes Canada] doit déjà avoir des employés qui sont francophones .

Mais ces employés-là ne sont pas identifiés. Je parle d’une offre active et de l’obligation de Postes Canada d’offrir une offre active aux francophones parce que la réalité est que souvent, on s’adresse [aux employés de Postes Canada] en anglais simplement parce qu’on en a assez de se faire refuser un service en français. Il faudrait qu’il y ait une meilleure offre active pour aller chercher les francophones et ils seraient peut-être surpris du nombre de francophones qui répondraient en français , conclut Mme Gervais.

François Boudreau croit, pour sa part, que la récente désignation du Grand Sudbury comme communauté francophone accueillante constitue un autre incitatif pour que Postes Canada offre des services en français partout dans la grande région de Sudbury .

Par courriel, le Commissariat aux langues officielles indique avoir avisé Postes Canada en février 2019 que le suivi de la recommandation de [l’] enquête commencera à l’échéance de la recommandation, soit à la fin août 2019 .