Vancouver aux couleurs de la Fierté

Le premier ministre Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire Trudeau devraient, comme l'an dernier, participer à l’événement festif et coloré visant à célébrer la différence.

Le défilé se tient cette année sous le thème « encore en lutte 50 ans plus tard ».

La marche commence vers midi à l'intersection des rues Robson et Thurlow. Les participants et chars allégoriques emprunteront la rue Denman, les avenues Pacific et Beach pour se terminer à la plage Sunset où se poursuivra la célébration avec exposants, vendeurs, nourriture et musique.

Les organisateurs demandent aux personnes qui regardent le défilé de ne pas bloquer le passage et de ne pas arroser les participants, ni lancer d’objets.

Le mouvement Fierté de militantisme pour les droits des homosexuels a pris naissance en 1969 à la suite d’une descente policière dans un bar gai de New York.