Fusillade d'El Paso : la peine de mort sera requise contre le tireur

Le chef d'accusation de l'État est la peine capitale et donc il encourt la peine de mort; nous allons requérir la peine de mort , a déclaré, au cours d'une conférence de presse, Jaime Esparza, le procureur d'El Paso.

Selon le procureur américain John Bash, la fusillade sera traitée comme une affaire de « terrorisme intérieur ».

Le chef de la police d'El Paso, Greg Allen, a quant à lui annoncé que le suspect pourrait avoir acheté son arme à feu légalement.

Pour le moment, la police enquête sur un manifeste, qui lui a été attribué et qui circule sur Internet.

L'auteur de ce document dénonce notamment « une invasion hispanique du Texas ». Il fait également référence à la tuerie commise par un suprémaciste blanc dans des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, entraînant la mort de 51 personnes, le 15 mars dernier.

Dimanche matin, le vice-président américain Mike Pence a adressé un message de soutien aux familles des victimes sur son compte Twitter.

« Nous pleurons avec ceux qui ont perdu des êtres chers à El Paso et à Dayton et nous prions pour les blessés et leur famille. Il n'y a pas de place aux États-Unis pour les actes de violence, de haine et de racisme. Nous condamnons ces actes maléfiques et nous nous tenons aux côtés des habitants du Texas et de l'Ohio. Que Dieu vous bénisse tous », a-t-il écrit.