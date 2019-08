Gilles Duceppe sera présent pour épauler son fils dans Lac-Saint-Jean

Il se promet notamment de multiplier les efforts pour que le candidat du Bloc québécois l'emporte dans Lac-Saint-Jean.

C’est bien sûr que je vais donner un coup de main un peu plus grand dans Lac-Saint-Jean où Alexis Brunelle-Duceppe est candidat. Gilles Duceppe

D’ailleurs, Gilles Duceppe était présent lorsque son fils a annoncé qu’il souhaitait briguer l’investiture dans cette circonscription en avril.

Alexis Brunelle-Duceppe lors de l'annonce de sa candidature à l'investiture du Bloc québécois dans Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

Gilles Duceppe affirme toutefois qu’il le fera en concordance avec les hautes instances du Bloc québécois, parti politique qu’il a dirigé pendant 15 ans.

Je donne un coup de main quand on me le demande, quand le national dit : “Oui, on est d’accord”. Moi, je respecte toujours la stratégie nationale du parti , soutient-il.

Les autres candidats qui porteront les couleurs de la formation souverainiste dans la région sont Valérie Tremblay dans Chicoutimi-Le Fjord et Mario Simard dans la circonscription de Jonquière.

Les élections fédérales auront lieu le 21 octobre.

Avec la collaboration de Jacaudrey Charbonneau