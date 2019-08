Aladin Legault-d’Auteuil sera candidat pour le Parti libéral du Canada

Le candidat était le seul en lice dans la circonscription. La seconde candidate, Laurence Harvey, a finalement décidé de se présenter dans Bellechasse–Les Etchemins–Lévis.

Le candidat de 46 ans se mesurera au député conservateur Bernard Généreux, qui a occupé ces fonctions de 2009 à 2011 avant d'être défait, et qui siège à nouveau depuis 2015.

Originaire de L’Isle-Verte, Aladin Legault-d’Auteuil veut représenter la région après avoir travaillé à l’international pendant plusieurs années pour le gouvernement fédéral.

Il espère utiliser ses aptitudes de négociateur pour mobiliser différents organismes et acteurs politiques pour faire avancer certains dossiers.

Si on travaille ensemble, on peut accomplir beaucoup plus , dit-il.

Parmi ses priorités, le candidat évoque la lutte contre la pauvreté, l’accès aux communications et la rétention des jeunes diplômés en région.

Dans la circonscription, il y a beaucoup de gens qui en arrachent , observe-t-il en citant notamment les aînés et les familles monoparentales. Je veux travailler avec ces gens, avec les organismes communautaires, etc.

Pour ce qui est des communications, ce n’est pas normal qu'en 2019 on ne puisse pas avoir de la téléphonie partout dans la région , déplore-t-il en racontant perdre régulièrement lui-même le signal cellulaire sur le territoire.

Si on a des gens qui veulent travailler de la maison, des entrepreneurs, des agriculteurs; si on veut que les gens restent en région, il faut qu’on soit connectés.

Du côté des autres partis, le Bloc québécois sera représenté par Louis Gagnon, qui s’était également présenté en 2015.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti vert du Canada n’ont pas encore désigné de candidats officiels pour la circonscription.