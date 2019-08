Augmentation des cas de dermatite du baigneur aux plages de la CCN

Selon les données de la CCNCommission de la capitale nationale , sept baigneurs qui ont profité de ses plages ont contracté la dermatite en juillet 2019. Depuis le début de la saison estivale, il y a donc eu autant de cas déclarés sur le territoire de la Commission qu’en 2017 et 2018 réunis.

Nombre de cas de dermatite du baigneur sur les plages de la CCNCommission de la capitale nationale depuis 2014 2014 : 2 cas 2015 : 3 cas 2016 : 4 cas 2017 : 3 cas 2018 : 4 cas Source : Commission de la capitale nationale

Selon la CCN, aucun nouveau cas n’a été répertorié depuis le 19 juillet. Impossible cependant de savoir combien de personnes auraient pu contracter la dermatite du baigneur en Outaouais ou à Ottawa.

Les agences de santé publique ne tiennent aucun registre des cas, car il ne s’agit pas d’une maladie à déclaration obligatoire.

De l’oiseau, à l’escargot, aux humains

Selon le médecin-conseil en santé environnementale à l’Institut de santé publique du Québec Benoît Lévesque, la dermatite est un parasite principalement propagé par les oiseaux aquatiques.

Les œufs du parasite sont dans les selles des oiseaux et quand les oiseaux se posent sur les lacs, ils transmettent le parasite par le biais de leurs fientes au plan d’eau , explique-t-il. Lorsque les oiseaux défèquent, les parasites sont libérés dans l’eau et les larves vont infecter les escargots.

Les larves en question vont sortir des escargots [et] vont chercher à aller compléter le cycle en retrouvant un oiseau pour aller se loger [...] Mais il peut arriver s’il y a des humains qui passent à côté [et que les larves] aillent plutôt se loger dans la peau des baigneurs. Benoît Lévesque, médecin-conseil en santé environnementale à l’Institut de santé publique du Québec

Une fois qu’elles se greffent à un baigneur malchanceux, les larves sont dans une « impasse parasitaire », c’est-à-dire que leur cycle de vie est rompu et elles meurent sous la peau de leur nouvel hôte. C’est alors que surviennent les symptômes, notamment l’apparition de plaques rouges qui piquent.

Pour chaque pénétration de cercaire [NDLR; les larves], il va y avoir un bouton , précise M. Lévesque, en ajoutant que la plupart du temps, les réactions se produisent lors d’une seconde exposition à la dermatite.

La dermatite cause l'apparition de petits boutons qui démangent. Photo : Radio-Canada

Pour réduire la prévalence de la dermatite, il importe de limiter le nombre d’oiseaux sur les plages publiques. La CCNCommission de la capitale nationale a d’ailleurs déployé une série de mesures pour tenir les bernaches loin de ses berges où la baignade est permise.

Les fientes de bernaches peuvent transporter des parasites (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La chaleur, un facteur qui contribue à la propagation des parasites

Le temps chaud pousse certainement les vacanciers vers les plages, mais c’est également un élément qui contribue à la propagation des parasites.

C’est la condition par laquelle ces parasites-là vont se retrouver dans les plans d’eau dans des journées propices à la baignade , souligne M. Lévesque.

Si la dermatite demeure une infection cutanée bénigne, elle peut tout de même causer des démangeaisons importantes qui durent plusieurs jours.

Quand on va se baigner dans des cours d’eau et on sait d’avance qu’il y a la dermatite du baigneur, [le principal conseil] c’est de limiter le temps qu’on passe dans l’eau où il y a les larves de la dermatite , recommande l’agente en planification à la direction de la santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, Gille Delaunais.

L'agente en planification à la direction de la santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, Gille Delaunais. Photo : Radio-Canada

Si on ne peut résister à l’attrait d’une baignade dans un lac où il peut y avoir des larves, Mme Delaunais suggère de se diriger vers les zones plus profondes et moins chaudes pour éviter les infections potentielles.

Les enfants ne pouvant pas se baigner trop loin de la berge sont d’ailleurs plus à risque, puisque l’eau est plus chaude en bordure de la plage. Mme Delaunais souligne aussi qu’il faut s’essuyer rapidement avec une serviette pour enlever les larves qui seraient sur la surface de la peau .

Avec les informations de Mama Afou et Maxime Huard