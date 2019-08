Québec annonce 20 millions de dollars pour la restauration du patrimoine culturel à caractère religieux. Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, en a fait l'annonce dimanche à l'église Sainte-Famille de Boucherville.

De l’enveloppe globale, un montant de 15 millions sera investi en 2019-2020 et consacré à la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux sur l’ensemble du territoire québécois . Il s’agit notamment de restaurer 69 bâtiments, 2 orgues, 4 biens mobiliers et un ensemble d’œuvres d’art répartis dans plusieurs régions.

Le programme permet également de financer « jusqu’à 80 % des coûts des projets, ces derniers ayant préalablement fait l’objet d’un rigoureux processus de sélection du Conseil du patrimoine religieux du Québec ».

« Les sommes allouées permettront par ailleurs de soutenir les communautés qui se mobilisent en faveur de la protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux qui, rappelons-le, doit être une responsabilité partagée », a précisé la ministre.

Cinq millions seront destinés à « la requalification des lieux de culte, afin de préserver leur valeur patrimoniale ».