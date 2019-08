Le nombre grandissant de chats errants suscite des préoccupations à Mississauga

Depuis des années, des résidents de Mississauga portent volontairement secours à une colonie de chats de gouttière établie derrière le stationnement d'un motel.

Nikki Hayes, l'une des volontaires qui prennent soin des félins abandonnés, mentionne l'existence de toute une sous-culture de gens qui s'occupent de cet enjeu .

Les gens qui gèrent cette communauté de 10 à 12 chats disent passer jusqu’à 30 heures par semaine à s'en occuper, et dépenser plus de 10 000 $ par année pour leur fournir de petits logis, de la nourriture, des soins et pour procéder à des stérilisations.

Nikki Hayes et d'autres résidents de Mississauga aident une colonie de chats errants à survivre depuis des années. Photo : Radio-Canada

Nous créons des colonies de chats, nous les nourrissons et nous veillons à ce qu’ils soient en bonne santé. Nikki Hayes, résidente de Mississauga

Nikki Hayes pointe la responsabilité des personnes qui abandonnent leurs chats pour expliquer la forte présence de ces animaux. Elle estime que sans l'aide de tous ces volontaires, les chats ne survivraient pas. Elle et un voisin ont récemment dépensé près de 1200 $ de leur poche pour payer des soins dentaires à l'un de ces chats.

Un comité de travail municipal

Ces citoyens réclament désormais l'aide de la Ville de Mississauga, qui a trop longtemps fait preuve d' inefficacité , selon Mme Hayes.

En réponse aux inquiétudes des résidents, la municipalité a finalement formé un comité de travail en juillet dernier, dans le but de trouver des solutions humaines pour réduire cette population de chats de gouttière.

La conseillère municipale Pat Saito, qui dirige le nouveau comité qui doit se rencontrer mercredi, explique que le groupe est à la recherche d'une stratégie et qu'un rapport sera présenté afin d'e rapporter des fonds supplémentaires estimés entre 5000 et 20 000 $.

Pat Saito affirme que le groupe tentera de développer un partenariat avec des vétérinaires afin que ces derniers offrent gratuitement la stérilisation des animaux. Nous devons nous en occuper humainement , a-t-elle déclaré.

Jay Smith, du Service aux animaux de la Ville de Mississauga, décrit que leur approche sera de capturer, stériliser puis relâcher les animaux.

Une stratégie qui devrait être mise en application dans au moins un an, le temps que le comité termine son rapport, explique la conseillère Pat Saito, en affirmant qu'elle tentera de débloquer un budget dédié à ce projet le plus rapidement possible.

Les résidents qui prennent soin de ces chats estiment que Mississauga abrite jusqu’à 80 000 chats sauvages, bien que le Service aux animaux de la Ville affirme que des études empiriques couvrant des régions urbaines semblables en dénombrent près de 4000.