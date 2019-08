Un 42e Festival du cochon de Sainte-Perpétue sans la course du cochon graissé

L’organisation ne jette pas la pierre sur l’épreuve du cochon graissé, lors de laquelle des participants devaient maîtriser à main nue un cochon recouvert de boue, et le lancer dans un petit enclos.

On était suivis par [le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation], le MAPAQ, pour le bien-être animal. On respectait les règles. C’est juste une autre course qu’on organise , assure le directeur général du Festival du cochon graissé, Michel Jutras.

Celui-ci préfère parler d’évolution pour décrire le défi du sanglichon , une initiative d’un comité organisateur plus jeune.

Il ne faut pas oublier que pendant 41 ans, il n’est arrivé aucun incident, autant à l’animal qu’à l’humain, note quant à lui le maire de Sainte-Perpétue, Guy Dupuis. Mais comme toute bonne chose a une fin, le comité organisateur a usé d’audace pour changer cette formule.

Cette année, l’épreuve vedette du festival n’a pas pris place dans une arène remplie de boue, mais plutôt dans un enclos sec. Pesant une centaine de livres, le sanglichon, un croisement entre un cochon et un sanglier, est réputé être un animal imprévisible, voire agressif.

Ça prend des gens aguerris, courageux, pour ne pas se faire prendre par le sanglichon , indique Michel Jutras.

Les participants ont dû enfiler les colliers autour du cou des animaux, faire passer les bêtes à travers des cylindres et tenter de mettre le plus de sanglichons possible dans un baril.

Des spectateurs rencontrés sur place samedi après-midi se disaient déçus de la disparition de l’épreuve vedette. Malgré tout, la popularité de l’événement ne semble pas avoir été ébranlée, puisque le Festival indique avoir vendu 700 passeporcs de plus que l’année dernière.

