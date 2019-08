L'homme de 40 ans originaire de Marseille a décollé de la plage de Sangatte, dans le nord de la France, vers 8 h, heure locale (2 h HAE), dans un vrombissement assourdissant et sous les yeux de plusieurs centaines de curieux ébahis, dix jours après son échec.

Casqué et harnaché, tout de noir vêtu, l'ancien champion du monde de motomarine s'est envolé vers St. Margaret's Bay, côté anglais, qu'il a réussi à atteindre 22 minutes plus tard en survolant la mer à 15-20 mètres d'altitude, parfois plus haut.

En cours de route, « l'homme volant » s'est posé quelques instants sur un bateau, dans les eaux françaises, pour changer de sac à dos, dans lequel il transporte le kérosène nécessaire à l'alimentation de son engin.

Il est ensuite reparti vers les côtes britanniques, où il a atterri après avoir parcouru les 35 km de détroit sur sa machine dotée de cinq mini-turboréacteurs qui lui permettent de décoller et d'évoluer jusqu'à 190 km/h, avec une autonomie d'une dizaine de minutes.

À son arrivée, Franky Zapata a levé le poing en signe de victoire et a étreint un membre de son équipe qui le félicitait.

Tout s'est bien passé! Même si c'était encore compliqué [pour le ravitaillement]... La plateforme bougeait. Ensuite, je voyais l'Angleterre qui se rapprochait et j'ai essayé de prendre du plaisir pour ne pas penser à la douleur. Ça brûlait dans les jambes! a confié à la presse juste après son arrivée Franky Zapata, en saluant « un travail d'équipe ».

Le flyboard a volé à 160-170 km/h quasiment tout le long. Franky Zapata, surnommé « l'homme volant »

Franky Zapata se tient debout sur son Flyboard alors qu'il arrive à St. Margaret's Bay, le 4 août 2019. Photo : Getty Images / GLYN KIRK

D'autres vols en perspective

Franky Zapata, « fatigué » et qui a maintenant « besoin de vacances », a déjà d'autres défis aussi fous en tête : terminer la fabrication d'une « voiture volante », mais aussi être « le premier à surfer la poudreuse dans les nuages ».

Je veux voler à 2000 mètres et voler au-dessus des nuages. C'est la prochaine étape! Franky Zapata

Après son succès, Franky Zapata a fondu en larmes quand son jeune fils lui a dit au téléphone : Tu es le meilleur, papa!

Il devait regagner la France à la mi-journée, « par bateau » et tenir une conférence de presse à Sangatte, selon son entourage.

Pour cette seconde tentative, Franky Zapata et son équipe avaient opté pour un bateau « plus grand » et ancré dans les eaux françaises.

Franky Zapata et sa société holding du même nom ont connu un écho médiatique pour ce pari fou qui intervient quelques jours seulement après une première vitrine d'envergure lors du défilé militaire de la Fête nationale française, le 14 Juillet, sur les Champs-Élysées à Paris.

Ce jour-là, devant le président français Emmanuel Macron, il avait offert un spectacle futuriste : fusil en main, il avait volé à plusieurs dizaines de mètres du sol sur son invention, « 100 % développée en France ».

Son invention avait déjà été montrée fin 2018 au Forum Innovation Défense de Paris. Cette plateforme volante intéresse les forces spéciales françaises, qui y voient du potentiel pour un emploi dans les opérations spéciales en zone urbaine .

Depuis décembre 2018, son entreprise Z-AIR bénéficie d'une subvention de 1,3 million d'euros du ministère français des Armées pour développer une nouvelle turbine en impression 3D.