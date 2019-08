Entente d’amitié entre Regina et Fujioka

Depuis près de 30 ans, un programme d’échange éducatif lie les deux villes. L’année dernière, le maire de Regina Michael Fougere a proposé à son homologue japonais, Masahiro Arai, de faire passer cette relation à un autre niveau.

Les maires de Regina et de Fujioka veulent mettrent l'accent sur la culture et l'économie. Photo : Radio-Canada / Karel Houde-Hebert

Les deux maires ont donc signé, samedi, une entente d’amitié lors d’une cérémonie officielle à l’Hôtel Saskatchewan. Les deux villes souhaitent maintenant mettre l’accent sur la culture et l'économie afin de créer de nouvelles occasions pour Regina et Fujioka.

Le maire de Regina mentionne qu’avec tous les changements qui se passent dans le monde, notamment dans le commerce international, il est important de développer une stabilité. Pour lui, cette entente est un bon exemple.

« C’est une autre étape dans notre relation. Nous espérons qu’elle sera plus concrète à l’avenir », dit-il.

Le maire de Fujioka mentionne de son côté que la relation entre sa ville et Regina s’est bâtie grâce aux échanges éducatifs et culturels entre des élèves du secondaire. Masahiro Arai croit que c’est maintenant au tour des adultes de contribuer et de développer le lien qui existe entre les deux villes.

« Nous voulons construire une société respectueuse des différentes religions et origines. Nous voulons aussi respecter les différentes façons de penser. Nous sommes convaincus que cette entente aidera », indique Masahiro Arai.

Le groupe de musique japonaise traditionnelle Regina Hibiki Taiko a eu la chance de présenter un spectacle pour célébrer la signature de l'entente. Photo : Radio-Canada / Karel Houde-Hebert

Cette entente d’amitié est différente d’un accord de jumelage officiel. Elle n’inclut pas de protocoles, de déplacements ou de dépenses obligatoires. Elle représente plutôt un rapprochement concrétisé par une signature entre les administrations municipales, manifestant leur intention d’organiser des projets communs.