Un autre patient du CAMH manque de nouveau à l'appel

Un autre patient s'est échappé du Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto (CAMH). La police est à sa recherche et craint qu'il y ait un risque pour la sécurité publique.

Mais le centre de santé précise qu'il ne s'agit pas d'un patient qui a été reconnu coupable d'actes criminels et ajoute que l'homme en question, Robert McNamara, 59 ans, s'était rendu au centre de son plein gré.

Il s'agit du quatrième patient qui s'échappe de l'établissement torontois depuis le mois dernier.

Le patient n'avait pas été admis dans l'établissement en vertu du Code criminel du Canada, et n'a pas été déclaré non criminellement responsable d'infractions pénales contrairement aux trois autres patients qui se sont récemment échappés. L’un est toujours en fuite et les deux autres ont été retrouvés.

À la suite de ces disparitions, la direction de CAMH avait déjà annoncé qu'elle réviserait d'ici la fin de l'année ses pratiques au sujet des sorties de patients.

Cependant, la police le considère toujours comme une menace pour la sécurité publique, selon Katrina Arrogante, porte-parole du service de police de Toronto.

En ce qui concerne la nature des soins que la personne est obligée de recevoir, il existe en quelque sorte un risque pour la sécurité publique à ce stade, y compris pour lui-même , a déclaré Katrina Arrogante.

Nos efforts actuels visent à assurer le retour de M. McNamara dans cet établissement médical [car] il a besoin d’une assistance médicale. Katrina Arrogante, porte-parole du service de police de Toronto.

Dans un communiqué adressé par courriel à CBC Toronto, le CMAH a indiqué qu’ un grand nombre de [leurs] patients viennent de leur plein gré et s'adressent à CAMH pour recevoir un traitement et un soutien afin de pouvoir se rétablir. Dans le cadre de leur programme de rétablissement, [ces] patients volontaires ont la possibilité de démontrer jusqu'à quel point ils se rétablissent en faisant des sorties dans la communauté .

Dans le cas où un patient ne reviendrait pas à la suite d’une de ses sorties et qu'un médecin se préoccuperait de sa sécurité et de son bien-être, le médecin peut enclencher un processus de collaboration avec la police, prévu par la loi, afin de retrouver le patient, a expliqué le CAMH.

Le CAMH met en garde la stigmatisation qui entoure les personnes souffrant de maladie mentale.

Penser que toutes les personnes souffrant de maladie mentale représentent une menace pour la sécurité publique contribue davantage à la stigmatisation et rend plus difficile pour la personne suivante d'obtenir l'aide qu'elle mérite, estime le centre.

La porte-parole de la Police de Toronto, Katrina Arrogante, a refusé de commenter sur les commentaires du centre concernant la stigmatisation.

Selon la police, le patient a été vu pour la dernière fois au CAMH, dans les quartiers de la rue Queen Ouest et de l'avenue Ossington, à 13 h 30 vendredi.

La police n'a pas publié de photo de Robert M. McNamara. Elle le décrit comme une personne mince, faisant environ 1m70 et plus de 50 kg avec des cheveux poivre et sel, une barbe épaisse, des yeux bruns. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un t-shirt bleu marine, un pantalon noir et des tongs.

La police a déclaré qu'ils étaient inquiets pour sa sécurité.