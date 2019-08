Sauvé par un parachute, un pilote raconte son écrasement au cœur de la Côte-Nord

Nous sommes le samedi 27 juillet, et l'avion de Matt Lehtinen vient de s’écraser dans une forêt épaisse à environ 100 kilomètres au nord-ouest de Sept-Îles. La chute de l'Américain est heureusement ralentie par un parachute.

Dès qu’il peut établir une communication avec les secours grâce à son GPS, Matt Lehtinen sort sa caméra pour documenter la journée où il a frôlé du plus près la mort.

Un peu plus tôt, il avait décollé de l’aéroport de Wabush, au Labrador, à bord de son petit avion, un Cirrus-SR22. Il souhaitait atterrir à Québec.

M. Lehtinen est président et chef des opérations chez Tacora Ressources, qui opère la mine Scully au Labrador, d’où il revient alors.

Environ 20 minutes après avoir atteint son altitude de croisière, le pilote, qui cumule près de 1000 heures de vol, dont la majorité aux commandes d’un Cirrus-SR22, remarque des anomalies quant à la pression et la température de l’huile de son moteur.

J’ai tout de suite su que quelque chose clochait. J’ai immédiatement contacté [le centre de contrôle] de Montréal. Matt Lehtinen (traduit de l'anglais)

En analysant les divers aéroports où il peut dévier son vol, M. Lehtinen opte pour Sept-Îles.

Une ancienne photo de M. Lehtinen aux commandes de son avion. Photo : Facebook

Rapidement, le moteur de l’avion s’arrête complètement et le pilote commence à envisager un atterrissage d’urgence, incluant le déploiement du parachute.

Parachute de secours

Heureusement pour Matt Lehtinen, le Cirrus-SR22 est un des seuls modèles d’avion qui soient munis d’un parachute balistique.

Il s’agit d’un dispositif similaire aux parachutes qui ralentissent les capsules spatiales lors de leur retour sur Terre. Il peut être déployé par les pilotes de ce type d’avion en cas d’urgence.

À mon avis, on ne peut pas survivre à l'écrasement que j’ai eu sans parachute dans une forêt de ce type. Matt Lehtinen

Selon M. Lehtinen, il est le 84e pilote à survivre à un écrasement grâce à ce type de parachute balistique.

Malgré le succès du dispositif, la sécurité des avions qui en sont munis par rapport aux autres n'est pas parfaitement démontrée par les études.

Plusieurs conditions doivent être réunies pour que le parachute de l’avion permette de sauver le pilote. M. Lehtinen en était bien conscient et savait qu’il était peu probable qu’il survive, s’il s’écrasait dans un grand lac, par exemple.

Il faut aussi éviter de se poser dans des régions particulièrement montagneuses ou bordées de falaises.

Je savais que le terrain autour de Sept-Îles était accidenté, avec la rivière Moisie, les falaises et les plans d’eau , explique le pilote.

Il décide alors de tenter l’atterrissage d’urgence plus au nord, en plein cœur de la forêt du territoire non organisé du Lac-Walker, au nord de Port-Cartier.

Frôler la mort

La chance de M. Lehtinen ne s’arrête pas à son parachute.

Lors de son écrasement, heureusement ralenti par le parachute balistique, le tronc d’un arbre transperce la carlingue et passe à seulement quelques centimètres de le blesser grièvement ou de le tuer sur-le-champ.

Si j'avais été à un pouce à côté, je me serais vidé de mon sang seul dans les bois, ça aurait été terrible. À quelques pouces ou à un pied à côté, ça aurait été une mort très rapide, mais une découverte macabre pour les secouristes. C'est absolument incroyable que j'aie survécu , avoue le pilote résidant en Indiana.

Il s’en tire finalement avec une égratignure à la jambe et plusieurs piqûres de mouches et de moustiques, après cinq heures passées dans la forêt de la Côte-Nord.

Opération de sauvetage d’envergure

Après l’écrasement, Matt Lehtinen sort de la carcasse de son avion et s’en éloigne en raison de l’importante fuite de carburant qui lui fait craindre une explosion ou un feu.

Son GPS se trouve cependant toujours dans l’avion.

Je savais que sans le GPS, j’étais mort. Alors j’ai pris le risque de retourner dans l’avion , explique-t-il.

En raison du dense couvert forestier, il lui est difficile d’envoyer des messages textes grâce à son GPS.

Le GPS avec lequel Matt Lehtinen a pu contacter les secours. Photo : Matt Lehtinen

Il réussit finalement à entrer en contact avec sa famille et les secours.

Arrivé sur place, un avion de reconnaissance peine à le localiser en raison de la densité de la forêt.

C'est seulement lorsque j'ai pu allumer un feu pour envoyer des signaux de fumée qu'ils ont pu me localiser , raconte Matt Lehtinen.

L'avion Hercules de l'Aviation royale canadienne survolant le site où se trouvait Matt Lehtinen. Photo : Matt Lehtinen

C'est finalement un avion Hercules et un hélicoptère Cormorant de l'Aviation royale canadienne en provenance de la Nouvelle-Écosse qui parviennent à secourir Matt Lehtinen.

Le rescapé se dit d’ailleurs renversé par les moyens mis en œuvre pour le secourir et éternellement reconnaissant envers ceux qui lui ont sauvé la vie.

L'hélicoptère Cormorant dans lequel Matt Lehtinen a été hissé. Photo : Matt Lehtinen

Il est alors emmené à l’aéroport de Sept-Îles puis à l’hôpital de la ville, d’où il reçoit son congé après seulement une heure.

Le soir même, M. Lehtinen prend un vol privé pour retrouver ses proches aux États-Unis.

Vlogueur en situation d’urgence

Le pilote d’expérience, qui avait déjà l’habitude de produire des vidéos à propos de ses vols, a eu le réflexe de documenter les minutes qui ont suivi son écrasement, ses efforts pour allumer un feu, ses démarches pour rejoindre les secours et l’arrivée des secouristes.

Avoir ma caméra et documenter l'accident a été très thérapeutique et m'a aidé psychologiquement. Je n'y pensais pas sur le coup, mais je suis heureux d'avoir pu faire une vidéo, en espérant qu'elle puisse faire honneur aux forces armées et ceux qui ont oeuvré à me sauver , raconte-t-il.

Une vidéo publiée vendredi sur son compte YouTube cumule déjà près de 25 000 visionnements.

Matt Lehtinen espère que plusieurs pilotes visionneront sa vidéo pour qu'ils soient mieux préparés à ce type d'accident.

Plus précisément, il leur recommande de toujours emporter avec eux une bonne quantité d’eau et une radio bidirectionnelle indépendante de celle de l’appareil.

Malgré son accident, Matt Lehtinen compte reprendre les commandes d’un avion.

Il évitera cependant de voler dans un petit appareil au-dessus de vastes étendues forestières isolées, comme sur la Côte-Nord.