Place aux régates de Shediac

Les amateurs de voile se sont donné rendez-vous une fois de plus dans la baie de Shediac, au Nouveau-Brunswick, alors que se déroulent samedi et dimanche les compétitions des régates annuelles.

Le Yacht Club de la baie de Shediac accueille quelque 65 embarcations participantes à l’événement « Sail East », une compétition de Voile Canada.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Les régates à Shediac le 3 août 2019. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Leblanc

Au large, les bateaux se regroupent. Il y a plusieurs catégories en fonction du type de voilier.

Les plus petites embarcations, les Optimists, ressemblent presque à une baignoire et sont manoeuvrées par une seule personne, tandis que deux matelots doivent travailler sur les plus gros, ceux de la classe 29er.

Pour gagner, il faut éviter les collisions et étudier les vents.

Tout change toujours. Il faut toujours ajuster. C'est ça la clé , dit le Néo-Brunswickois Jeff Boudreau, un des participants.

Si tous ces adeptes peuvent cohabiter si harmonieusement, c'est surtout grâce aux nombreux bénévoles qui assurent la sécurité. Le directeur de la régate, Joffre Thériault, explique que de 60 à 70 bénévoles sont déployés durant l’événement.

Si une météo favorable est de la partie, M. Thériault espère que neuf courses pourront être disputées au cours du week-end. Samedi, de nombreux participants appréciaient le soleil radieux qui réchauffait la baie.

Jeff Boudreau et Christian Vienneau. Photo : Radio-Canada

L'adrénaline de compétitionner sur l'eau, dans le beau soleil à Shediac! Qu'est-ce que tu veux de plus? , lance un autre participant, Christian Vienneau.

Certains des participants de la fin de semaine auront la chance de mettre à profit l’expérience acquise à Shediac lors de championnats nationaux à Kingston, en Ontario, la semaine prochaine.

