Soccer : saison difficile pour le FC Gatineau

L'équipe recevait samedi soir le CS Saint-Hubert. Au moment d'écrire ces lignes, le club gatinois tirait de l'arrière 3-2.

C’est par le travail fort que ça va payer , a affirmé d’emblée le joueur Vincent Cyr Gauthier, le capitaine de l'équipe. Il a soutenu ne pas vouloir baisser les bras. Puis, même si on perd, à chaque match, on apprend de nouvelles choses.

Le joueur Vincent Cyr Gauthier voit du positif malgré la saison difficile. Photo : Radio-Canada

On peut tirer du positif même dans les défaites. Vincent Cyr Gauthier, capitaine, FC Gatineau

C’est sûr que c’est difficile pour le mental , a pour sa part reconnu l'entraîneur-chef Antony Ramel.

Il s’est donné deux objectifs à titre d’entraîneur, soit que les joueurs prennent du plaisir à l’entraînement, qu’ils viennent et qu’ils soient heureux de ce qu’on fait la semaine [...] et, deux, une bonne cohésion d’équipe.

L'entraîneur-chef de l'équipe, Antony Ramel. Photo : Radio-Canada

M. Ramel souhaite que les joueurs sur le terrain se battent les uns pour les autres et qu’ils continuent de s’encourager, et ce, malgré les défaites successives et les difficultés.

Il se concentre maintenant sur le tournoi de fin de saison, affirmant avoir du temps pour se préparer à la coupe. C'est pour ça que dans les matchs j'essaie de donner du temps de jeu à tout le monde comme si c'était une préparation. C'est aussi pour les garder motivés et intéressés , a-t-il dit.

La situation du club diffère quelque peu de celle qu'il avait connue l'an dernier, lorsque les troupes gatinoises avaient terminé au troisième rang du circuit, récoltant 9 victoires, 5 matchs nuls et 7 défaites. Les joueurs s'étaient même alors taillé une place en finale de la coupe de la PLSQPremière ligue de soccer du Québec .

Avec les informations d'Ismaël Sy