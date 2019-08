Quelques progrès, mais encore beaucoup de défis pour l'Afrofest de Sudbury

Le 2e Afrofest de Sudbury qui a eu lieu samedi a suscité l’intérêt d’un plus grand nombre de personnes que l’an dernier, selon les organisateurs. Ces derniers disent toutefois rencontrer de nombreux défis, comme celui d'attirer des bailleurs de fonds et des exposants.

Musique, danse et mode d’origine africaine, le 2e Afrofest de Sudbury avait prévu une panoplie d’activités.

Selon l’une des organisatrices, Tonye Oriakhi, d’origine nigériane, le but de l’événement annuel lancé l’an dernier est resté le même.

C’est une occasion de partager notre culture et notre manière de vivre avec les gens du Grand Sudbury. Nous vivons ici maintenant, donc une rencontre des cultures africaines et canadiennes rend les choses plus intéressantes et produit, je pense, une meilleure qualité de vie , explique-t-elle.

L’événement, gratuit, a attiré de nombreuses personnes, dont de nouveaux Sudburois.

Michelle Loubert a participé à l'Afrofest de Sudbury pour découvrir notamment de nouveaux artistes africains. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

C’est le cas de Michelle Loubert qui a déménagé à Sudbury il y a trois mois en provenance de Montréal.

Ça donne l’occasion de faire de nouvelles connaissances et de goûter à des choses qu’on ne mangerait pas chez nous. Michelle Loubert, résidente de Sudbury

Francis Zamundu, originaire de la République démocratique du Congo et qui habite à Sudbury depuis sept mois, est venu à l’Afrofest à la recherche d’ambiance et de retrouvailles entre Africains .

Le Congolais Francis Zamundu a participé au 2e Afrofest de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Je me sens comme chez moi, Il n’y a pas trop d’événements comme celui-ci à Sudbury. C’est un pas en avant et moi, je donne un grand coup de chapeau aux organisateurs , note-t-il.

Des défis financiers

Malgré les efforts qu’ils déploient, les organisateurs du festival disent avoir certaines difficultés à en faire la promotion et à trouver davantage de bailleurs de fonds.

Nous essayons de nous tordre et de faire ce que nous pouvons, mais le financement est un grand défi pour nous , affirme Tonye Oriakhi.

Tonye Oriakhi est l'une des organisatrices de l'Afrofest de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Attirer les exposants s’avère également compliqué. Huit commerces et organismes locaux étaient présents cette année, ce qui est bien meilleur que l’an dernier, selon Mme Oriakhi, mais ce n'est pas autant que ce que [les organisateurs] escomptaient .

Je crois que certaines personnes sont sceptiques et ne savent pas ce à quoi ressemblera le festival et si elles y trouveront leur compte financièrement [...], mais l’événement est encore assez jeune, et j’espère qu’avec le temps, il y aura davantage d’intérêt et que les gens attendront le festival impatiemment. Tonye Oriakhi, organisatrice de l’Afrofest de Sudbury

Dans l’espoir de réduire les coûts de l’organisation du festival, les organisateurs ont eu recours aux gestionnaires du Festival africain d’Ottawa qui en est à sa 10e année d’existence. Ces derniers ont financé les coûts du déplacement d’artistes en provenance notamment de la capitale nationale et de Toronto vers Sudbury pour y offrir des prestations.

Le producteur exécutif du Festival africain d’Ottawa, Daniel Eji, dit avoir voulu prêter main-forte parce qu’il comprend les défis financiers d’un événement embryonnaire.

L’argent viendra avec le temps, mais pour l’instant, ces gens font partie de notre communauté et nous devons les traiter exactement comme nous voudrions être traités. Daniel Eji, producteur exécutif du Festival africain d’Ottawa

Daniel Eji est producteur exécutif du Festival africain d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

L’occasion représentait également, selon M. Eji, une plateforme pour certains artistes d’origine africaine qui cherchent à amener leur musique à un niveau supérieur .

Nous voulons nous assurer qu’ils progressent et qu’ils montrent leur talent aux Canadiens , déclare-t-il.

Les organisateurs de l’Afrofest de Sudbury disent ressentir le besoin d’organiser davantage d’événements à saveur africaine tout au long de l’année. Une soirée dansante agrémentée de musique africaine est déjà prévue la semaine prochaine.